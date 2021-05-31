Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden 'Sinop Tarihi Cezaevi' ziyarete kapatıldı

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri listesinde sekizinci sırada yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne, restorasyon çalışmaları nedeniyle bu yıl ziyaretçi kabul edilmeyecek.

1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 11 ay önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İŞTE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE VE ÖREN YERLERİ