Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu

ntv.com.tr 10.07.2020 - 11:59
İstanbul'da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri olan Adalar, 9 bin TL'lik ortalama metrekare fiyatıyla listede üçüncü sırada yerini alıyor.
Yazlıkçıların çok rağbet ettiği Çeşme'de konutların metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.
Türkiye'nin 3. büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye'nin en değerli tatil beldesi oldu. Bozcaada'da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11-12 bin TL bandında.