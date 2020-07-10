Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu

Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve güvenli ticaret platformu Gaboras, 'Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi' raporunu açıkladı. Türkiye'deki yaz turizm bölgelerini mercek altına alan rapora göre Türkiye'nin en değerli tatil beldesi Bozcaada, son bir yıl içerisinde en fazla değer artışı yaşayan yer ise yüzde 32 ile Kemer oldu. İşte Türkiye'nin en değerli tatil yerleri...

ntv.com.tr 10.07.2020 - 11:59

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 1

12- FETHİYE / MUĞLA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 2

11- ULA / MUĞLA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 3

10- FOÇA / İZMİR

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 4

9- DATÇA / MUĞLA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 5

8- KEMER / ANTALYA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 6

7- MARMARİS / MUĞLA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 7

6- URLA / İZMİR

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 8

5- KAŞ / ANTALYA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 9

4- BODRUM / MUĞLA

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 10

3- ADALAR / İSTANBUL

İstanbul'da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri olan Adalar, 9 bin TL'lik ortalama metrekare fiyatıyla listede üçüncü sırada yerini alıyor.

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 11

2- ÇEŞME / İZMİR

Yazlıkçıların çok rağbet ettiği Çeşme'de konutların metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.

Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu - 12

1- BOZCAADA / ÇANAKKALE

Türkiye'nin 3. büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye'nin en değerli tatil beldesi oldu. Bozcaada'da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11-12 bin TL bandında.

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