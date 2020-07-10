Türkiye'nin en değerli tatil yerleri belli oldu

1- BOZCAADA / ÇANAKKALE

Türkiye'nin 3. büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye'nin en değerli tatil beldesi oldu. Bozcaada'da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11-12 bin TL bandında.