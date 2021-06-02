Türkiye'nin en güzel mavi tur noktaları

İHA - ntv.com.tr 02.06.2021 - 16:25
Dalış tutkunları için de ideal bir bölge olan Kaş, bu nedenle mavi tur tatilinde sıkça tercih ediliyor. Kaş’ın Hidayet Koyu bölgesinde yer alan sualtı arkeoloji parkı Kaş Arkeopark mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.
Tekne tatiliniz sırasında Kaş'ta ziyaret edilmesi gereken duraklar arasında ise Kaputaş Plajı ön plana çıkıyor. Eşsiz coğrafi yapısıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam eden ve “Kanyon Ağzı” olarak bilinen bu etkileyici bölge, iki dağın arasında kalan bir kanalın denize açıldığı harika bir plajı tatil severlere sunuyor.