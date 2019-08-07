NTV

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta eşsiz gün batımı

DHA

Türkiye'nin en kuzeyindeki kenti Sinop'ta, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

  • 1

    Son yıllarda turizmde ön plana çıkan Sinop'ta gün batımı, ayrı bir güzellik oluşturuyor.

  • 2

    Günbatımının doyumsuz manzarası, özellikle yaz aylarında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 3

    Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan kentte güneşin deniz üzerinden batışı, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

  • 4

    Vatandaşlar ve turistler, gün batımını izlemek için tercih ettiği İnceburun Yarımadası'ndaki Şahin Tepesi'nden izlediği manzaranın bol bol fotoğrafını çekiyor.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin