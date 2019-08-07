Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta eşsiz gün batımı
DHA
Türkiye'nin en kuzeyindeki kenti Sinop'ta, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.
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Son yıllarda turizmde ön plana çıkan Sinop'ta gün batımı, ayrı bir güzellik oluşturuyor.
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Günbatımının doyumsuz manzarası, özellikle yaz aylarında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan kentte güneşin deniz üzerinden batışı, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.
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4Vatandaşlar ve turistler, gün batımını izlemek için tercih ettiği İnceburun Yarımadası'ndaki Şahin Tepesi'nden izlediği manzaranın bol bol fotoğrafını çekiyor.
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