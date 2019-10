Türkiye'nin en modern külliyesi: Büyük Çamlıca Camii hakkında bilmeniz gerekenler

Büyük Çamlıca Camisi'nin hiç tahmin etmedikleri çok değişik bir ziyaretçi profili olduğunu dile getiren Külünk, "Bütün dünya insanlarını tanıdık. Ara sıra meraktan 'Where are you from?' diye soruyoruz. 'Tanzanya, Avustralya, Şili, Peru, Rusya...' diyor. Ne için geldiklerini soruyoruz. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük cami olduğu için görmeye geldiklerini söylüyorlar. Bir kısmı ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine cami ile ilgili meraklarını gidermek için bir kısmı da ibadet için geliyor" dedi.