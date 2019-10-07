Türkiye'nin en modern külliyesi: Büyük Çamlıca Camii hakkında bilmeniz gerekenler

Ergin Külünk, Mimar Sinan'ın akustik için Süleymaniye Camisi'nde çok özel bir çalışma yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Süleymaniye Camisi'nin kubbesi çift cidarlı bir kubbedir. Kubbesinde 200 küsur küp vardır. Bu küplerle cami içindeki akustiği temin etmiştir. Biz de Usta Sinan'ın bu teknik çalışmasını 21 yüzyıla nasıl taşırız diye ses uzmanı danışmanlarımızın yoğun gayretleri neticesinde, ana kubbemiz ve yarım kubbelerimizde 800'e yakın delik deldik 8 santimetre çapında ve 10 santimetre derinliğinde ve bu deliklere özel bir kimyasal şırınga ettik cami içindeki akustiği sağlamak için. Çünkü betonarme bir yapıda ses çok iyi hesaplanması gereken bir çalışma. Camimizin içi 350 bin metreküp. Mihrapta, minberde ve müezzin mahfilindeki sesin caminin her tarafına aynı kalitede ulaştırabilmek için ses uzmanlarımız çok büyük gayret sarf ettik. Ses açısından çok başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim"