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Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli oteli Tunceli'de açıldı

DHA

Tunceli'de huzur ve güvenin ortamının sağlanması beraberinde kentin turizmini canlandırdı. Yerli ve yabancı turist sayısında artışın yaşanmasıyla iş insanı Tacettin Yertüm, Tunceli'nin doğa turizmine uygun bir yatırımla Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli otelini kurarak hizmete açtı.

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    Tunceli'de turizm yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Tunceli'de yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanmasıyla Mardinli iş insanı Tacettin Yertüm tarafından çadır kamp konseptli otel kuruldu.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yatırım çağrısı üzerine bölgeye yatırım kararı alan Yertüm, Türkiye’nin ilk çadır kamp konseptli otelini 5 dönümlük alan üzerinde 31 oda ve 61 yatak kapasitesi ile hayata geçirdi.
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    Türkiye’de bir ilk olan çadır kamp konseptli oteli Tunceli’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yertüm, "Munzur Nehri'nin kenarında tamamıyla çevreci olan otelimiz için Tunceli’nin doğasına zarar vermeyecek şekilde projemizi çizdik.
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    Toplam 31 çadırdan oluşan otelimiz 61 yatak kapasitelidir. Bu çadırlar nitelikli çadırlar. Beş yıldızlı otellerin konforunu aratmayacak şekilde dizayn edilen otelimiz 5 bin metrekare üzerinde. Munzur’a ve ormana sıfır mesafede yapıldı.

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    Çadır odalarımızda klimadan televizyona, duştan wi-fi bağlantısına varana kadar birçok şey mevcut. Daha önce Tunceli hakkındaki ön yargılardan ve terör olaylarından dolayı kimsenin tercih etmediği kent, artık huzur ve güvenin de sağlanmasıyla kabuğunu kırdı. Turistlerin artık tercih ettiği yer olan Tunceli yatırıma muhtaç bir yer. 

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    Şu an biz bir kamping merkezi kurduk. Fakat ben isterim ki burada bunun benzeri birçok otel ve konaklama yeri olsun. İnsanlar konaklama sorunu yaşadığı için buraya günübirlik gelmek zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözülmesi halinde Tunceli’ye akın akın ziyaretler gerçekleştirilecek. Tunceli halkı çok sevecen, çok cana yakıni çok insancıl bir halktır. Biz buraya geldiğimizde sağ olsunlar yatırımcı olarak bizlere ellerinden gelen her türlü desteği verdiler" dedi.

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    VALİ SONEL TEBRİK ETTİ

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    Otelde incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel projenin kentin turizm potansiyeli ve marka değerini artıracağı belirtilerek, "Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir.

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    Türkiye'nin en zengin turizm kaynaklarına sahip olan ilimizin, sahip olduğu doğa turizmi potansiyelini değerlendirmek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğa ve kültür mirasımızı da koruyarak, bölgemizde alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, bu yatırımımız büyük önem taşıyor.
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    Bu şekilde Tunceli hem bölgenin hem Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezi haline gelecek. Bu da ilimizin turizm gelirlerini önemli ölçüde artıracaktır. İş adamımızı ilimize yaptığı bu yatırımından dolayı tebrik ediliyorum" diye konuştu.
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