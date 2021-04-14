Türkiye'nin 'ilk' fosil ormanı UNESCO yolunda

Başkan Kavak, Hoçaş'daki fosil ormanının Türkiye'de ilk olmasının hem Bolu hem de Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip. Seben Gölü'müz var. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında 'Nevruz' isimli tek tepe ilçemizde. Solaklar Kayaevleri'miz var. 333 tane mağaradan oluşan Muslar Kayaevleri'miz var. Erken Bizans döneminden kalma ve şu anda yüzde 30 civarı ayakta olan Çeltikdere Kilisesi var. Kınıkçı, Kuzderesi ve Dokumacılar kanyonlarımız var. Yani ekoturizmin ilçemizde aktif hale getirilmesi noktasında her şeye sahibiz. Sadece bu bileşenlerin etkin bir şekilde bir araya getirilmesine ihtiyacımız var. İnşallah ekoturizm açısından Bolu'da ve Türkiye'de söz sahibi bir yer haline geleceğiz"