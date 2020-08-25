'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'ne ziyaretçi kısıtlaması geliyor

"ÜST DÜZEYDE ÇEVRE HASSASİYETİ"

Siyaset üstü bir yaklaşımla en önemli doğal güzelliklerden olan Salda Gölü'nü çocuklara ve insanlığa doğal haliyle nasıl bırakılacağının toplantıda konuşulacağını aktaran Vali Ali Arslantaş, "Özellikle son yıllarda artan turizm hareketliliği dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğunun giderek arttığı Salda Gölü ve çevresinde Valiliğimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çok yakın bir koordinasyon içerisinde üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek, yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Buradaki önceliğimiz yeşille mavinin iç içe olduğu eşsiz turkuazın tonlarıyla görsel şölen sunan Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliğinin korunması ve sonrasında koruma kullanım dengesi içerisinde bölge halkına, Yeşilova ilçemize ve ilimize turizmde hangi katkıları sağlayabileceğine dair çalışmaların yürütülmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.