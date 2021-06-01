Türkiye'nin saklı cenneti Borçka Karagöl ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Gümüşhane'den gelen üniversite öğrencisi Berk İrfan Kadakal da doğa sporlarını sevdiğini belirterek, bu alanda Borçka Karagöl'ü keşfettiklerini vurguladı.

Arkadaşları ile çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Kadakal, "Gerçekten doğayı çok güzel korumuşlar. Bu yüzden Artvin halkını ve gelen çevreci insanları tebrik ediyorum. Güzel kamp ateşi yaktık. Akşam biraz soğuk oluyor. Doğayı gezdik, gerçekten orijinalliği bozulmamış. İnsan böyle yerlere geldiği zaman yaşadığını hissediyor. Tam kapanmada evde sıkılmıştık. Bittiğinde direkt buraya geldik. Arkadaşlarımızla güzel zaman geçirmek için kendimizi buraya attık. İki gün kamp yaptık. Gerçekten güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Karagöl'deki doğa, ağaçlar gerçekten çok güzel" diye konuştu.