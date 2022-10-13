Türkiye'nin tatil cennetleri

Osmanlı payitahtı

''Osmanlı'nın Bursa'sı'', ''Evliyalar Şehri'', ''Ruhani Şehir'' olarak anılan Bursa'da, çok sayıda türbe, han ve cami bulunuyor. İmparatorluğun ilk 6 sultanına ev sahipliği yapan Bursa'da padişahların yaptırdığı çok sayıda türbe ve külliyeler, gezilebilecek tarihi hazinelerin başında geliyor. Minarelerle yarışan selvilerin oluşturduğu mistik siluet ve güvercinlerle paylaşılan şadırvanlar, Bursa'ya gelenlere farklı bir atmosfer sunuyor.

M.Ö 700 yılında yapımına başlanan, Roma ve Bizanslıların onarımından sonra 3 köşeli burçlarla takviye edilen Bursa Kalesi, tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. 20 kubbesi bulunan, 2 anıtsal minaresiyle zamana meydan okuyan, depremler, yangınlar, istilalar geçiren dev yapı Ulucami, İslam dinindeki kutsal mekanlar içinde en önemli 5. ibadethane olarak biliniyor. Şadırvanı ve hat sanatının büyüleyici örnekleriyle Ulucami, Bursa'nın en fazla ziyaret edilen yeri olarak öne çıkıyor. Ulucami'nin sadece birkaç kilometre ilerisinde bulunan, yürüme mesafesindeki Yeşil Camii ve Yeşil Türbe de külliye yapısı içinde tarihi hazine olarak ziyaretçilere kucak açıyor. Gözalıcı çinilerle süslenmiş Yeşil Türbe ve yanındaki erken dönem Osmanlı sanatının en süslü camisi olan Yeşil Camii, gezilmesi gereken önemli mekanların arasında bulunuyor.

Hanlar ve çarşılarla donatılan Bursa, ticaret kültürünün kente bıraktığı izlerden olan Kozahan, Pirinç Han, Balibey Han, Geyve ve İpek Hanı gibi birçok han ve tarihi Kapalı Çarşısı'yla turistlere ender bir alışveriş keyfi sunuyor. Ziyaretçiler, burada Bursa'nın ünlü ipek ürünlerinden, havlularından ve diğer tekstil ürünlerinden satın alabiliyor. Emir Sultan Türbesi ve Camisi ile Süleyman Çelebi Türbesi, Hamzabey, Okçubaba, Somuncubaba ve Üftade Hazretleri Türbeleri de inanç turizmi açısından dikkati çekiyor.

Bursa'ya gelenler Osmanlı'nın ilk yerleştiği yer olarak bilinen tarihi yapısını koruyan Cumalıkızık ile Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini, Mudanya'da Osmanlı evlerinin en güzel örneklerini görebiliyor. Dünyanın en eski çarşılı köprülerinden olan, dünyada sadece 4 örneği bulunan Irgandı Köprüsü, kentin doğusu ile batısını birbirine bağlıyor. Toplumsal hayatın vazgeçilmezi olan Bursa hamamları ise yüzlerce yıllık geçmişiyle, şifa kaynağı sıcak sularıyla dinlenmek isteyenlere farklı bir alternatif sunuyor.

Doğal güzellikler arasında termal sulardan yararlanmak isteyenler ise İnegöl ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları'nın yolunu tutuyor. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye köyündeki 865 metre uzunluğunda, 95 metre yüksekliğindeki Oylat Mağarası'nı da yine bölgedeki önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olma özelliğini taşıyan Oylat, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Damlataş havuzları, sarkıt-dikitlerin yer aldığı mağaranın astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor. ''Mutluluk ormanı ve Saklı Cennet''in bulunduğu Dağyenice köyü ve Misi bölgesi de doğal ve büyüleyici güzellikleriyle birçok kişinin unutamayacağı yerlerin arasında bulunuyor.

Bursa'ya geliş-gidiş sırasında İzmir karayolunu kullananlar ''Dünya Yaşayan Göller Ağı''na bağlı Uluabat Gölü'nü ziyaret edebilirler. Gölyazı Mahallesi'nde göl kıyısında oturan ziyaretçiler, Uluabatı izlerken çayını yudumlayarak ya da turna balığı yiyerek günün yorgunluğunu atabilirler. Değişik türlerde yüz binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Uluabat Gölü'nde, alacabalıkçıl, kaşıkçı, küçük ak balıkçıl, çeltikçi, balaban, gece balıkçılı, erguvani balıkçıl, saz delicesi, bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kız kuşu, bıyıklı sumru, kara sumru, tepeli balıkçıl gibi türleri görebilmek mümkün. Aynı güzergahta bulunan ancak yoldan bir miktar uzaklaşmayla varılabilen Karacabey Boğazı, yüzmek ve doğayla başbaşa bir gün geçirmek için Marmara'nın ender güzellikteki bölgeleri arasında yer alıyor. Kent merkezinden yaklaşık 2 saatlik uzaklıktaki bölgedeki Susurluk Irmağı'nın oluşturduğu Kocaçay Deltası'nın ilginç coğrafyasında, Dalyan ve Poyraz, doğusunda ise Arapçiftliği gölleri ziyaretçileri bekliyor. Aynı bölgedeki Longoz Ormanları, nilüfer, sümbül ve gül soğanı gibi çiçekleriyle süslenmiş büyüleyici güzelliğiyle, dişbudak, kızılağaç ve söğütlerden oluşan ağaçlarıyla, görülmesi gereken nadir bölgelerden. Yol üzerinde bulunan Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne uğrayanlar da ülkenin farklı bölgelerinden gelen ayıları görebilir.