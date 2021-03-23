Türkiye'nin tek jeoparkı Kula, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Tosun, bütün çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordinasyon içinde yaptıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konaklamadaki eksikliklerimizi, pansiyon ve otele çevirdiğimiz bu konaklarımızla gidereceğiz. 2014'lü yıllardan beri yükseliş içinde olan turizmimizi, yeniden canlandıracağız. Yıllık 100 bin ziyaretçinin üzerine çıkan turist sayımızı, salgın sonrası yeniden yakalayacağımızı hatta bir patlama ile katlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun da ön hazırlıklarını kısıtlama dönemlerinde yaptık. Dışardan gelen yerli ve yabancı turistlerimizi, otel haline dönüştürdüğümüz tarihi konaklarımızda ağırlayacağız. Onlara en iyi hizmeti vermeye çalışacağız"