Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi: Ovit Dağı

Ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi tarafından hazırlanan proje ile Ovit Dağı'nda babylift, telesiyej sistemleri kurulacak, amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak, kar motorları ile turlar ve kızaklarla kayak aktiviteleri yapılacak.

Babylift sisteminin devreye gireceği Ovit Dağı'nda kış oyunları da düzenlenecek. Buzul gölünde yüzme, kayaklı koşu ve helikopterli kayak (heliski) aktiviteleri de yapılabilecek. Konaklama ve günübirlik tesislerin de hizmete gireceği Ovit Dağı, Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olacak.