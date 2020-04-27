Türkiye'nin yeni milli parkı 'Botan Vadisi' ilkbahar manzarasıyla büyülüyor

Siirt'te corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, geçtiğimiz yıl milli park ilan edilen Türkiye'nin 44. milli parkı 'Botan Vadisi'nde bugünlerde sessizlik hakim...

Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 15:33 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 16:01

Türkülere konu olan ve geçtiğimiz yıl milli park ilan edilmesiyle Türkiye'nin 44. milli parkı olan Botan Vadisi, doğanın binbir rengini barındıran ve kartpostallık görüntüsüyle yılın her mevsiminde göz kamaştırıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 44 MİLLİ PARKI

Ilısu Barajı Gölü havzasında kalan Botan Çayı'nda suyun yükselmesiyle daha da ilgi çeken vadi, yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepede yer alan Rasıl Hacar'dan (Deliklitaş) bakışla görenleri hayran bırakıyor.

Vadinin en güzel bölgelerinden olan ve doğa tutkunlarının bahardaki vazgeçilmez adresi olan Rasıl Hacar, corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılarak sessizliğe büründü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, yaptığı açıklamada, Botan Vadisi'nin Türkiye'nin ziyaret edilen gözde yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Vadinin geçen yıl "Botan Vadisi Milli Parkı" adıyla milli parklar arasındaki yerini aldığını anımsatan Uslu, "Türkiye'nin 4. büyük barajı olan Ilısu Barajı'nın tamamen dolmasıyla buralarda çok güzel bir gölet havzası oluşacak. Bu havzada doğa sporları, yamaç paraşütü gibi etkinliklere ivme kazanacak" dedi.

Vadinin en güzel izlendiği yerlerin başında olan Rasıl Hacar'ın salgın nedeniyle ziyarete kapalı bulunduğunu aktaran Uslu, salgının sona ermesiyle buraların yeniden ziyaretçi ağırlayacağını kaydetti.

"BOTAN VADİSİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DÜNYADA NADİR YERLER ARASINDA"

Müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp de Botan Çayı ve Vadisinin türkülere konu olan eşsiz bir yer olduğunu anlattı.

Baraj suyunun yükselmesiyle vadide müthiş bir manzara oluştuğuna değinen Alp, "Corona virüs salgınının olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah ülkemiz bu salgını atlatmasıyla buralar daha da değerlendirilecek çünkü Botan Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen dünyada nadir yerler arasındadır.

İlkbahar, Siirt'in en güzel mevsimidir. Her taraf yemyeşil. Bu güzellikleri tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda salgından sonra buralarda turizmin canlanmasını bekliyoruz. Buralar görmeye değer yerlerdir. Sizi en yakın zamanda milli park olan Botan Vadisi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER