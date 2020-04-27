Türkiye'nin yeni milli parkı 'Botan Vadisi' ilkbahar manzarasıyla büyülüyor

"BOTAN VADİSİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DÜNYADA NADİR YERLER ARASINDA"

Müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp de Botan Çayı ve Vadisinin türkülere konu olan eşsiz bir yer olduğunu anlattı.

Baraj suyunun yükselmesiyle vadide müthiş bir manzara oluştuğuna değinen Alp, "Corona virüs salgınının olduğu bir dönemdeyiz. İnşallah ülkemiz bu salgını atlatmasıyla buralar daha da değerlendirilecek çünkü Botan Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen dünyada nadir yerler arasındadır.