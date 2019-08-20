Türkiye'yi böyle tanıtıyorlar (Kuşbakışı Türkiye)

İnsansız hava araçları eğitimi beren DroneTürk kurucusu Mustafa Kaçan, “Biz aslında yeni yerler keşfetmek için Avrupa’ya akın ederken Türkiye’nin de müthiş doğa manzarasını ve seyahat edilecek yerlerini bu proje ile gösteriyoruz. İzleyenler ise Türkiye’de böyle bir yer var mıymış? diye bize geri dönüşler sağlıyorlar.