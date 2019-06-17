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Üç ilin sınırındaki doğa harikası: Arapapıştı Kanyonu

Anadolu Ajansı

Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.

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    Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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    Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.

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    Arapapıştı Kanyonu, suyunun güzelliği ve çevresindeki ağaçlarla ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor.

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    Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.

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    Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor.

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    Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik" dedi.

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    Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesini tavsiye etti.
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