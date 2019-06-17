Üç ilin sınırındaki doğa harikası: Arapapıştı Kanyonu
Anadolu Ajansı
Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.
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Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.
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Arapapıştı Kanyonu, suyunun güzelliği ve çevresindeki ağaçlarla ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor.
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Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.
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Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor.
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Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik" dedi.
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7Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesini tavsiye etti.
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