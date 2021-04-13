Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayası'nda hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ımız, Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.