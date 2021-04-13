Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası

Dümdüz bir uçurum ve muhteşem baraj manzarasıyla görülmeye değer bir doğa harikası… Ziyaretçilerini fazlasıyla heyecanlandıran bir yüksekliğe ve manzaraya sahip Ali Kayası. 148 metre yükseklikte bulunan Ali Kayası ve çevresi hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.

İHA - ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:24

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 1

Kahramanmaraş’ta heybetli görünüme sahip olan Ali Kayası ve çevresi fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 2

Süleymanlı (Ilıca) Karayolunun 32. kilometresinde yer alan 'Ali Kayası' iki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan sularıyla fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 3

Etrafı çam ve meşeliklerle kaplı olan Ali Kayası’nın yüksekliği ise 148 metre.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 4

Mavi ve yeşilin buluştuğu alana mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen fotoğrafçılar, “Ali Kayası muhteşem bir manzaraya sahip. Doğasıyla, havasıyla, manzarasıyla insanı cezp ediyor. Manzaraya güzellik katan Menzelet Baraj Gölü’yle birlikte kadrajımızda renkleniyor. Burayı mutlaka gelip görsünler. Fotoğraf çekilmek için ise harika bir yer” dediler.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 5

ALİ KAYASI EFSANESİ

Efsaneye göre İslam halifelerinden Hazreti Ali, atı Düldül'ün üzerinde dağdan dağa uçarak sefer yapmaktaydı. Rivayete göre, Hazreti Ali bu seferlerin birinde Kahramanmaraş-Göksun arasında kalan bir dağda konaklamak için atı Düldül'ün ayaklarını sertçe yere basması sonucunda, buradaki bir kaya üzerinde atının ayaklarının izi kaldığı söylentisi, kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiştir. Söz konusu bu dağın tamamına yakın bir kısmı kayalardan oluşmaktadır. Rivayetten esinlenerek bu kayalıklara Ali Kayası adı verilmiştir.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayası'nda hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ımız, Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 7
Ali Kayası için hazırlanan proje ile bölgenin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İlk olarak bölgeye rahat ulaşım sağlayacak karayolu ve bu çalışmalarla birlikte cam seyir terası, asma köprü, yüzer iskele, kafeterya ile yürüyüş ve dinlenme alanlarının bölgeye kazandırılması planlanıyor.
Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 8
Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 9
Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 10
Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER