Uçurumun kenarından manzaraya dalmak: Ali Kayası

İHA - ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:24
Kahramanmaraş’ta heybetli görünüme sahip olan Ali Kayası ve çevresi fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
Süleymanlı (Ilıca) Karayolunun 32. kilometresinde yer alan 'Ali Kayası' iki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan sularıyla fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Etrafı çam ve meşeliklerle kaplı olan Ali Kayası’nın yüksekliği ise 148 metre.
Mavi ve yeşilin buluştuğu alana mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen fotoğrafçılar, “Ali Kayası muhteşem bir manzaraya sahip. Doğasıyla, havasıyla, manzarasıyla insanı cezp ediyor. Manzaraya güzellik katan Menzelet Baraj Gölü’yle birlikte kadrajımızda renkleniyor. Burayı mutlaka gelip görsünler. Fotoğraf çekilmek için ise harika bir yer” dediler.
Efsaneye göre İslam halifelerinden Hazreti Ali, atı Düldül'ün üzerinde dağdan dağa uçarak sefer yapmaktaydı. Rivayete göre, Hazreti Ali bu seferlerin birinde Kahramanmaraş-Göksun arasında kalan bir dağda konaklamak için atı Düldül'ün ayaklarını sertçe yere basması sonucunda, buradaki bir kaya üzerinde atının ayaklarının izi kaldığı söylentisi, kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiştir. Söz konusu bu dağın tamamına yakın bir kısmı kayalardan oluşmaktadır. Rivayetten esinlenerek bu kayalıklara Ali Kayası adı verilmiştir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayası'nda hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu.
Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ımız, Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.