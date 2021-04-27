Ukraynalı çift iki ayda 2. kez Likya Yolu'nda

Altın ve takı tasarımcısı İrina Velikanova ile bir inşaat şirketinde yönetici olarak çalışan eşi Taras Surzhyehyn, bu yılın mart ayında Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi.

İrina Velikanova, "İlk kez mart ayında yürüdüğümüz Likya Yolu'na hayran kaldık. O kadar muhteşem doğa, tarih ve dünyanın en güzel insanları ile karşılaştık ki 'hemen gelelim' diye karar aldık. Bu kez Göynük'ten başlayarak, Finike'ye kadar yürüdük. Finike'den Demre'ye kadar otobüsle geldik. Demre'den Patara'ya kadar toplam 12 gün yürümüş olacağız. 12 günde 220 kilometre yol yürüyeceğiz. Patara'dan otobüsle Fethiye'ye kadar giderek, Ölüdeniz'de bir hafta çadır kampı yaparak, tekrar uçakla Antalya'dan Kiev'e döneceğiz.