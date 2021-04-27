Ukraynalı çift iki ayda 2. kez Likya Yolu'nda

DHA 27.04.2021 - 17:01
Altın ve takı tasarımcısı İrina Velikanova ile bir inşaat şirketinde yönetici olarak çalışan eşi Taras Surzhyehyn, bu yılın mart ayında Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi.
Antalya'dan otobüsle Fethiye'ye geçen çift, buradan başlayarak bir hafta boyunca Antalya- Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'na kadar yürüdükleri Likya Yolu'na hayran kaldı.
Ukrayna'ya dönen çift, işlerini ayarlayarak, iş yerlerinden 20 gün izin aldı ve tekrar Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den uçakla Antalya'ya gelen çift, Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nden başlattıkları ikinci Likya Yolu yürüyüşünde Demre ilçesine geldi.