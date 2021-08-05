Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar

Türkiye'nin sıcaklardan kavrulduğu yaz aylarında, Rize’nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

DHA 05.08.2021 - 12:07

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 1

Türkiye’de yaz sıcakları etkisini gösteriyor. Ülke genelinde sıcak hava dalgasına rağmen Karadeniz yaylaları serin iklimi ile ilgi çekiyor.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 2

Rize’nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda ahşap evlerde soğuk hava nedeniyle soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 3

Cimil Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, büyük çoğunluğu soğuk ve sisli havalarda evlerinde sobalarda ısınıyor. 

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 4

Serin yaylalar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Vadiye gelenler, şelaleleri ziyaret ediyor, termal kaplıcada şifa arıyor. Turistler de günübirlik çıktıkları yaylalarda serin havanın keyfini çıkarıyor.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 5

"YAZIN KIŞI YAŞIYORUZ"

Cimil Yaylası'nda yaşayan Sebahat Sarı, “Buralar çok serin. Hala yorganlarla yatıyoruz. Her akşam yaylada soba yakıyoruz. Şehirlerde akrabalarımız ‘yandık,piştik’ diyorlar. Ben de onlara havanın ne kadar serin olduğunu anlatıyorum” dedi.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 6

Gülcemal Özer ise "Yaylalar çok serin oluyor, her akşam muhakkak sobamız yanıyor. Geceleri yün yorgan kullanıyoruz. Şehirlerde sıcaktan bunalmış insanlar. Hem buraya gelenler hem de telefonla konuştuğumuz yakınlarımız anlatıyor. Biz de burada yazın neredeyse kışı yaşıyoruz" diye konuştu.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 7

Yaylaya gezmeye gelen Servet Karamahmutoğlu da "Şehir merkezi çok sıcaktı yaylalara çıkalım dedik, giydiğin kazak da sıcak tutmadı burası gerçekten çok soğuk” dedi.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 8

İkizdere’ye gezmeye gelen Binatlı Ustaoğlu ”Biz Hollanda’dan ailece buraya geldik. Buranın doğasından faydalanmaya çalışacağız. Termal sularından şifa arayacağız. Karadeniz’in her tarafı yayla gibi. Sabah uyandığında kuş sesi, dere sesi ile güne başlıyorsun” diye konuştu.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 9

Turizmci Amaç Ekşi de “İnsanların doğa tatillerini tercih etmelerindeki en önemli sebeplerinden biri yaz sıcaklarında serin yaylalara kavuşmak istemeleri oluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sıcak olduğu için o bölgelerden daha çok Karadeniz’in serin yaylaları tercih ediliyor. Turizm sezonu geç başladı ama sezonun uzayacağını düşünüyoruz” dedi.

Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 10
İşte İkizdere'nin yaylalarından fotoğraflar...
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 11
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 12
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 13
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 14
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 15
Ülke sıcaklarla kavrulurken, Karadeniz yaylalarında soba yakıyorlar - 16

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