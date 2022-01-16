Uludağ hafta sonu günübirlik tatilcilerle doldu

Kocaeli’den gelen Tuğçe Türkoğlu, “Tatil olarak bir pazar günümüz var. Değerlendirmek istedik. Çok kalabalık ve çok soğuk. Çok üşüyorum. Ama çok güzel. Düşe kalka kayak yapmaya çalışıyoruz. Yılın ilk karını Uludağ’da gördük. Uludağ çok güzel” şeklinde konuştu.