Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu

"SEZON AÇILIŞI YAPTIK"

Kayak yapmak için Uludağ'a geldiğini söyleyen Özden Bal da "Arkadaşlarımla birlikte tatil amaçlı Uludağ'a geldik. Hem yeni yıla keyifli girebilmek için hem de kayak yapmak için buraya geldik. 'Pistlerin tadını çıkaralım' dedik. Sezon açılışı yaptık. Birkaç gün daha buradayız. Keyfimiz yerinde. Herkese güzel seneler diliyorum" diye konuştu.