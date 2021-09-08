Uludağ'da doğayla iç içe izole tatilin adresi: Harmancık Eko Turizm Tesisleri

Belediye Başkanı Ataş, tesislere ilave olarak bu yıl onaylanan karavan kamp alanının yapımının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdi.

Bu alanın özelliklerine değinen Ataş, şunları kaydetti:

"Nasip olursa Avrupa standartlarında 30 araçlık bir konaklama tesisi de yapıyoruz. Bunları da Eko Turizm Tesisleri'ne ilave ederek, bu alanı millet bahçesi, yüzme havuzu ve basketbol sahasının olduğu çok kapsamlı bir tesis haline getiriyoruz. İnsanlar ister kamp karavanıyla ister kendileri gelsin, ya onlar kendilerini ağırlasınlar ya da biz onları ağırlayalım"