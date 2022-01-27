Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil

Haberler - İHA 27.01.2022 - 12:59
Uludağ'da 3 yıldır hizmet veren otel gelen yoğun talep üzerine hayvanlar için de pet otel açtı.
Açılan pet otelde hayvanların konforu için her şey düşünüldü.
Burada konaklayan hayvanlar 3 veteriner hekim tarafından 24 saat takip edilirken, yaptıkları kayak sonrası da jakuzide sıcak suyla banyo yaptırılıyor.
Otelde konaklayan ziyaretçiler de hayvanlarıyla tatil yapmanın keyfini çıkartıyor.
Günün içinde konakladıkları otelin yanındaki pet otelde konaklayan hayvanları yanlarına alan misafirler taktıkları özel aparatlar sayesinde kedi ve köpekleriyle doyasıya kayak yapıyor.
Uludağ'da ilk kez açılan pet otelde doluluk oranı ise yüzde 80'lere ulaşmış durumda.
Uludağ'da tatil yapan hayvanların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor.