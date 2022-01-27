Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hayvanlar için pet otel açıldı. Otelde konaklayan ziyaretçiler artık hayvanlarıyla tatil yapmanın keyfini çıkartıyor. Otele gelen hayvanlar da jakuzi ve kayak keyfi de yapıyor.

Haberler - İHA 27.01.2022 - 12:59

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 1

'da 3 yıldır hizmet veren otel gelen yoğun talep üzerine hayvanlar için de pet otel açtı.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 2

Açılan pet otelde hayvanların konforu için her şey düşünüldü.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 3

Burada konaklayan hayvanlar 3 veteriner hekim tarafından 24 saat takip edilirken, yaptıkları kayak sonrası da jakuzide sıcak suyla banyo yaptırılıyor.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 4

Otelde konaklayan ziyaretçiler de hayvanlarıyla tatil yapmanın keyfini çıkartıyor.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 5

Günün içinde konakladıkları otelin yanındaki pet otelde konaklayan hayvanları yanlarına alan misafirler taktıkları özel aparatlar sayesinde kedi ve köpekleriyle doyasıya kayak yapıyor.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 6

Uludağ'da ilk kez açılan pet otelde doluluk oranı ise yüzde 80'lere ulaşmış durumda.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 7

Uludağ'da tatil yapan hayvanların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor.

Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 8
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 9

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Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 10
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 11
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 12
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 13
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 14
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 15
Uludağ'da evcil hayvanlara 5 yıldızlı tatil - 16

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