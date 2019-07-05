Uludağ'daki kirlilik karlar eriyince ortaya çıktı

Bir milli park içinde en değerli alanlar vardır. Burası planlarla belirtilir. İkinci bölgede yer alan bu alanların birinin şu an üzeri molozlarla kapatıldı. Buraya bir kongre merkezi yapılmak isteniyor. Burada yer alan otellerin 49 yıllık anlaşmaları var ve bazı otellerin anlaşmaları bitmek üzere. Birtakım planlarla bu oteller orada kalsın ve bu kirlilik, bu yıkım devam etsin, isteniyor. Biz bu kirliliği görmeye ne yazık ki alışık hale geleceğiz" diye konuştu.