Uludağ'daki kirlilik karlar eriyince ortaya çıktı

Yaz aylarında, karların erimesiyle ortaya çıkan manzaraların her yıl görüldüğünü belirten Gökbayrak, "Burada aslında her yıl ortaya çıkan molozlar, çöpler ve döküntüler, kışın süren şaşaalı gösterinin ardından kalan kötülüktür. Bu ne yazık ki her yıl oluyor. Burada zamanında oteller yapılırken, büyük zararlar verilmiş ve halen bu zararlar verilmeye devam ediliyor.