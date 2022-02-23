Uludağ’a 40 günde 887 bin ziyaretçi

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı.

Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, Ocak ayında 675 bin kişiyi ağırlarken, 93 bin 28 araç oteller bölgesine giriş yaptı.