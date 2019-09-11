Uluslararası Gastroantep Festivali başlıyor

Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek.

Dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması ‘Local Chef’ yapılacak. Böylece GastroAntep Festivali, Gaziantep’in gastronomi kültürü ve yörenin tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platform olma özelliği taşıyacak. GastroAntep Festivali’yle Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkanı sağlanacak.