UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'te bir müze köy: Yörük köyü

Burada yaşamın çadırla başladığını, daha sonra köyün bir ayağının da İstanbul’da olması dolayısıyla, Osmanlı zamanında sipahi, fırıncı, börekçi gibi çeşitli işlerde görev alan kişilerin orada kazandıkları paralarla bu evleri yaptırdığını ve çadır hayatını bırakıp yerleşik hayata geçtiklerini ifade eden Tunca, "İlk Türk köylerinden bir tanesi. Buraya gelirken üç kardeş geliyorlar. En büyükleri Hüseyin bu köyü kuruyor, Davut ’Davut Ovası’nı, Hacı ’Hacılar Obası’nı kuruyor. Köyümüzde 117 tane tescil bina var. Köy olarak 1996’da vakıf kurduk, 1997’de köyümüzü sit alanı altına aldırdık. Ondan sonra evlerin dört cephe rölöveleri yapıldı. Bunlar Anıtlar Yüksek Kuruluna sunuldu. Bu evler hayvancılık ve tarımla yapılan evler değil, çoğunluğu İstanbul’da kazanılan paralarla yapılan evlerdir. Burası Safranbolu’nun bir minyatürüdür. Safranbolu bizden daha eskidir" diye konuştu.