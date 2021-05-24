UNESCO koruması altındaki Macahel'in incisi Maral Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Ziyaretçilerden Güler Nur Uçar da Yozgatlı olduğunu, Maral Şelalesi'nin güzelliklerini keşfetmek için arkadaşlarıyla geldiğini ifade ederek, şelaleye giden patika yollarda yürümekte biraz zorlansa da karşılaştığı manzaranın her şeye değdiğini, şelalenin sesi ve doğanın güzelliğinde huzur bulduklarını anlattı.

Uçar, bölgeyi ziyaret edenlerin doğanın korunması ve çöplerin toplanması konusunda da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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