UNESCO listesine giren kültür mozaiği Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor

ntv.com.tr - DHA 20.04.2020 - 09:40
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulan ve 'dünya mirası' olmanın ilk adımı olan geçici listeye Ankara'daki Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'de bulunan Karatepe-Arslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri'deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum, Türkiye'nin yeni kültür varlıkları olarak kaydedildi.
Özel bir turizm acentesinde rehberlik yapan Yusuf Bülent Erdemli, UNESCO sürecini başından beri takip ettiklerini kaydederek, "Beypazarı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi bizi çok memnun etti" dedi.
Beypazarı Belediyesine bağlı olarak 17 yıldır gönüllü rehberlik yapan Erol Uçar, "Beypazarımız bambaşka bir şehirdir. UNESCO'ya girdiğimiz için ayrıca ben çok sevinç duydum. Daha çok insanlar gelecek, yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Beypazarı'nı daha güzel şekilde temsil edeceğiz. Onları gezdireceğiz en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.
Tarihi dokusuyla hayran bırakan Beypazarı'nı şimdilik sanal gezintiyle de olsa gezebilirsiniz.
https://sanalgezinti.com/yeni/beypazari-belediyesi/index.html