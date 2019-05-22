Ünlü Orient Ekspresi yeniden raylara döndü (Seferler tekrar başlayabilir)

1 1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Sputnik'in haberine göre Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.

2 SNCF, yedi yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ünlü trene ait orijinal yedi vagonu görücüye çıkardı. Bunlardan üçü Orient Ekspres’in en parlak dönemlerinde yemek vagonu olarak kullanılırken, diğerleri de güney Fransa ve diğer Avrupa rotalarında işleyen vagonlardı.

3 Restorasyon için arşivleri inceleyen uzmanlar, orijinal trende kullanılan döşeme ve kumaşlara kadar titiz bir çalışma yürüttü. Peluş koltuklardan ahşap masalara kadar her ayrıntının elden geçirildiği trenin art deco dekorasyonundaki ihtişam dikkat çekti.

4 Serginin meşhur tren için ‘yeni bir başlangıç’ olabileceğini söyleyen SNCF Başkanı Guillaume Pepy, “Amacımız Orient Ekspres'i Avrupa’nın dört bir tarafında tekrar raylarda görmek” dedi.

5 Orient Ekspres, popüler kültürü de derinden etkiledi. Tren, Agatha Christie'nin 1930 tarihli ‘Şark Ekspresinde Cinayet’ adlı romanı başta olmak üzere pek çok filmde ve kitapta anlatıldı.

6 I. Dünya Savaşı sırasında Orient Ekspres seferleri yapılamadı. Tren savaş sırasında istasyonda kalırken, savaş bitince trenin vagonlarından biri Fransa’da Compiegne Ormanı’na çekildi ve burada I. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkes antlaşması imzalandı. II. Dünya Savaşı sırasında seferler tekrar kesintiye uğradı.

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