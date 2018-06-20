Unutulmaz bir tatil macerası: Babadağ'da yamaç paraşütü
Anadolu Ajansı
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.
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Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 3 gün içinde 2 bin kişi yamaç paraşütü yaptı.
Merkezin Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görmesi, yoğunluk turizmcilerin yüzünü güldürdü.
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Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi İşletme Müdürü Salih Büyükkoca, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde geçen haftalara göre büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.
Merkezde geçen yıl yaklaşık 120 bin uçuş gerçekleştiğini belirten Büyükkoca, "3 günlük bayram tatilinin bir gününde hava uygun olmadığı için uçuş yapılmadı. 2 günde ise single (tekli) ve tandem (ikili) olmak üzere 2 bin uçuş yapıldı. Tatil kısa olmasına rağmen uçuş sayıları, bayram öncesine göre büyük artış gösterdi" dedi.
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3Babadağ'da yıl başından bu yana 37 bin uçuş yapıldığını bildiren Büyükkoca, "Seçimlerin ardından uçuş sayılarının büyük ivme kazanacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda yüksek ihtimalle geçen yılın rakamını geçeriz. 20 yıldır Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapıyorum. Herkesi uçmaya davet ediyorum" diye konuştu.
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"ASYALILAR, BU YIL BÖLGEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"
Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise Babadağ'ın, yamaç paraşütünde dünyanın en meşhur noktası olduğunu belirtti.
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Bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Bereketli bir bayram geçirdik. Bayram tatilinde yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından birçok single pilot uçuş yaptı. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Bundan sonra da yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İç turizmde, seçimlerin ardından yerli turistlerin de bölgede yoğunluk oluşturacağını görüyoruz.
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Otellerin rezervasyonları da şu anda çok iyi durumda. Bu sene uçuş sayılarının 120-130 binlere geleceğini tahmin ediyoruz. Asyalılar, bu yıl bölgeye yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu ilgi hala artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra Rus ve Ukraynalılar da bölgeyi en çok ziyaret edenler arasında"
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Yamaç paraşütünün, "ekstrem faaliyet" olduğunu dile getiren Yıldız, "Kurallarına uyulduğu sürece en güvenli spor. Fethiye'ye gelip de yamaç paraşütü yapmayanlar çok şey kaybediyor. Bazı turistler 'biz korkuyoruz, yapmayalım' diyor. İkna edip uçurduklarımız ise 'iyi ki uçmuşuz' diyorlar. Herkesin Babadağ'dan uçmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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8Babadağ'da 20 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Oğuz Çoban ise bayramda yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Çoban, tatilde bir önceki haftaya göre uçuş sayılarının yüzde yüz artış gösterdiğini kaydetti.
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