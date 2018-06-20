Unutulmaz bir tatil macerası: Babadağ'da yamaç paraşütü

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi İşletme Müdürü Salih Büyükkoca, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde geçen haftalara göre büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

Merkezde geçen yıl yaklaşık 120 bin uçuş gerçekleştiğini belirten Büyükkoca, "3 günlük bayram tatilinin bir gününde hava uygun olmadığı için uçuş yapılmadı. 2 günde ise single (tekli) ve tandem (ikili) olmak üzere 2 bin uçuş yapıldı. Tatil kısa olmasına rağmen uçuş sayıları, bayram öncesine göre büyük artış gösterdi" dedi.