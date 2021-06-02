Urartuların mühendislik harikası 2 bin 700 yıllık 'Keşiş Gölü' ekoturizme açıldı

İHA - Anadolu Ajansı 02.06.2021 - 13:01
Van'da Urartular döneminden kalma dünyanın en eski göletlerinden Keşiş Gölü (Antik Turna Gölü), "kesin korunacak hassas alan" tescilinin tamamlanmasıyla ekoturizme açıldı.
Van şehir merkezine 30 kilometre mesafede, Erek Dağı arkasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor.
Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.
Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.
Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.
Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi akınına uğradı.
Van'da bir turizm şirketinin düzenlediği tur kapsamında Keşiş Gölü'ne giden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Tur operatörü Hakim Acar, havaların ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda yoğun talep aldıklarını, bunun üzerine 125 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.
Keşiş Gölü'nün Van ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Acar, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz üçüncü tur oldu. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Covid-19 sonrasında insanların tatil ve gezme alışkanlıkları değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de kurallara uygun bir şekilde insanları doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz" diye konuştu.
Doğaseverlerden Kenan Koçeren ise "Keşiş Gölü ülkemizin nadide alanlarından biri. Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun" dedi.
Tescil işlemi tamamlanan Turna Gölü’nde incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, antik özeliğe sahip bölgenin dünyaya tanıtılmasını istedi.
Prof. Dr. Özgökçe, Van YYÜ olarak bölgede ekoturizmin canlandırılması amacıyla yeni turizm ve yeni rota alanlarının belirlenmesi noktasında faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Özgökçe, “Yöre halkı tarafından da ‘Keşiş Gölü’ olarak adlandırılan antik bir göl olan Turna Gölü, Urartular döneminde 2 bin 700 yıldır baraj olarak kullanılıyor. Geçen ay itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ çerçevesinde değerlendirildi. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir yerde doğal güzellikleri, kuş cenneti olan ve antik özelliğe sahip bu alanın bütün dünyanın tanımasını istiyoruz” dedi.