Urartuların mühendislik harikası 2 bin 700 yıllık 'Keşiş Gölü' ekoturizme açıldı

Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi akınına uğradı.

Keşiş Gölü'nün Van ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Acar, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz üçüncü tur oldu. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Covid-19 sonrasında insanların tatil ve gezme alışkanlıkları değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de kurallara uygun bir şekilde insanları doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz" diye konuştu.

Doğaseverlerden Kenan Koçeren ise "Keşiş Gölü ülkemizin nadide alanlarından biri. Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun" dedi.

Prof. Dr. Özgökçe, “Yöre halkı tarafından da ‘Keşiş Gölü’ olarak adlandırılan antik bir göl olan Turna Gölü, Urartular döneminde 2 bin 700 yıldır baraj olarak kullanılıyor. Geçen ay itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ çerçevesinde değerlendirildi. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir yerde doğal güzellikleri, kuş cenneti olan ve antik özelliğe sahip bu alanın bütün dünyanın tanımasını istiyoruz” dedi.