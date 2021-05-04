Ürdün'de hacıların güvenliğini sağlayan tarihi Osmanlı kalesi: Fudayn

OSMANLI KALESİ: FUDAYN

Mafrak'taki en önemli eserler arasında Osmanlı dönemine ait bir kale de bulunuyor.

Yavuz Sultan Selim zamanında 1517'de inşa edilen kalenin, o dönem bölgenin ve hacı kafilelerinin güvenliği için idari bir merkez, hacılara su, erzak ve tedavi için gerekli malzemelerin teminini sağlayan stratejik bir durak olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Kaleye; Mafrak bölgesinin daha önceki ismi olan "inşa edilmiş saray" ya da "müstahkem kale" anlamlarına gelen "Fudayn" adı veriliyor.