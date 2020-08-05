Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

İHA 05.08.2020 - 12:15
Yetişkin vatandaşların çay içerisinde bulunan banklarda oturarak sohbet edip serinlerken, ailelerin çocukları ise başta çay içerisinde bulunan salıncak olmak üzere, oyun parkında ve çevrede bulunan hayvanlarla vakit geçiriyor.
Pandemi sürecinden kaynaklı temizliğe daha da dikkatli olduklarını belirten işletme sahibi Mehmet Şentürk, günde iki saat aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirtti.
Şentürk, ayrıca genellikle çocuklu ailelerin ziyaret ettiği, doğayla iç içe Dereboyu Çayı'nda zaman kısıtlaması olmadığını belirtti.
Uşak şehir merkezinden ziyarete gelen vatandaşlardan Şaban Öztürk, böylesine güzel bir yer beklemediğini ve Uşak’ta böyle bir yer olduğu düşünmediğini belirtti.
Şaban Öztürk, “Herkesin bildiği üzere, dünyaca ünlü Ulubey Kanyonları'na gelmiştik arkadaşlarla. Sonrasında burayı öğrendim. Kısa süre sonra geldik, geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası ki Uşak' ta böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Çok güzel bir tesis, cennetten bir köşe gibi. Yanında nehir akıyor, üzerinde sedirler var çok güzel bir yer, çok beğendim, Uşak için çok iyi bir yer” dedi.