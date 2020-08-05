Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ta Ulubey ilçesi sınırlarında bulunan Dereboyu Çayı, doğaseverlerle buluşmayı bekliyor.

İHA 05.08.2020 - 12:15

Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 1
Uşak’ta kanyonuyla ünlü Ulubey ilçesine bağlı Dereboyu Çayı sahillerdeki kalabalıktan ve sıcak havadan kurtulmak isteyenlere, yeşilinin canlılığı, bulutlara yakınlığı, serinliği ve eşsiz doğası ile doğaseverleri bekliyor.
Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 2
Corona virüs salgını nedeniyle kalabalık ve kapalı ortamda bulunmak istemeyen vatandaşlar Dereboyu Çayı'na gelerek doğanın huzuruna kavuşuyor.
Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 3

Yetişkin vatandaşların çay içerisinde bulunan banklarda oturarak sohbet edip serinlerken, ailelerin çocukları ise başta çay içerisinde bulunan salıncak olmak üzere, oyun parkında ve çevrede bulunan hayvanlarla vakit geçiriyor.

Pandemi sürecinden kaynaklı temizliğe daha da dikkatli olduklarını belirten işletme sahibi Mehmet Şentürk, günde iki saat aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirtti.

Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 4
Şentürk "burayı ben 6 sene önce açtım, sezonluk açıyorum burayı. Mayıs ayında açıp ekim, kasım gibi kapatıyorum. Bu sene pandemiden biraz geç açtık. Haziran ayında burayı açtık. Böylelikle o tarihten itibaren faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 1 Haziran 'da açma izni yürürlüğe girdi, tabi şartları biraz daha ağırdı. Hijyen konusunda olsun, temizlik konusunda olsun, masaların mesafe konusunda olsun bunların hepsini ayarladıktan sonra 4 Haziran'da yetiştirdik ve faaliyetimize başladık"
Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 5
"Buranın temizliğine doğal olduğu için daha çok dikkat etmemiz lazım. Günlük temizliğini 2' şer saat aralıklarla yapıyoruz, lavabomuz olsun, mutfağımız olsun, masalarımız olsun. Gelen müşterilerimizi de uyarıyoruz maskelerini takması için, ellerini kolonyalı su, dezenfektan ilaçları ile temizlemelerine önem gösteriyoruz” dedi.
Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 6

Şentürk, ayrıca genellikle çocuklu ailelerin ziyaret ettiği, doğayla iç içe Dereboyu Çayı'nda zaman kısıtlaması olmadığını belirtti.

Uşak şehir merkezinden ziyarete gelen vatandaşlardan Şaban Öztürk, böylesine güzel bir yer beklemediğini ve Uşak’ta böyle bir yer olduğu düşünmediğini belirtti.

Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 7

Şaban Öztürk, “Herkesin bildiği üzere, dünyaca ünlü Ulubey Kanyonları'na gelmiştik arkadaşlarla. Sonrasında burayı öğrendim. Kısa süre sonra geldik, geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası ki Uşak' ta böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Çok güzel bir tesis, cennetten bir köşe gibi. Yanında nehir akıyor, üzerinde sedirler var çok güzel bir yer, çok beğendim, Uşak için çok iyi bir yer” dedi.

Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor - 8

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