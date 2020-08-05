Uşak'ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Şaban Öztürk, “Herkesin bildiği üzere, dünyaca ünlü Ulubey Kanyonları'na gelmiştik arkadaşlarla. Sonrasında burayı öğrendim. Kısa süre sonra geldik, geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası ki Uşak' ta böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Çok güzel bir tesis, cennetten bir köşe gibi. Yanında nehir akıyor, üzerinde sedirler var çok güzel bir yer, çok beğendim, Uşak için çok iyi bir yer” dedi.