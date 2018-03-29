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Uzakdoğu'da mistik bir dünya (Uzakdoğu'da gezilecek yerler)

Dünyanın en tanınan mutfağı, günün her saati dolup taşan sokakları, asla ışıksız kalmayan caddeleri ve felsefi öğretileriyle tüm dünyaya ün salmış bir coğrafya; Uzakdoğu…

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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Akşamları hava karardığında da Uzakdoğu'da güvenle dolaşabilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Avustralya'ya gelirseniz Koala'lara da misafir olabilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Bali, Langkawi, Penang, Phuket, Khao Lak, Cebu gibi birçok dünyaca ünlü tropik destinasyona da gidebilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Bembeyaz pudra kıvamında plajlarda denize girebilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Bu graffiti ile instagramda paylaşım yapmaya ne dersiniz?
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore

    Burasını merak ettiniz değil mi? Burası Uzakdoğu'nun en modern, en temiz ve aynı zamanda kültür zengini bir ülkesi güzeller güzeli Singapur

    AYNI ZAMANDA SİNGAPUR'UN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Denemekten korkmayın, Çin'in leziz tatlılarını denediğinize memnun olacaksınız.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Eğer fotoğrafa meraklıysanız, tripodunuzu ve ND filtrelerinizi mutlaka yanınıza almalısınız.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Farklı dinlerden, inanışlardan insanlarla karşılaşırsınız.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Gerek Tayland gerek Avustralya gerekse Filipinler veya Endonezya'da sualtında bu gibi görsellerle sıkça karşılaşacaksınız.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Graffiti'ler şehirlere ciddi anlamda karakter kazandırıyor.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Gün doğumunda çeltik tarlalarına giderek doğada sıra dışı bir tecrübe yaşamak ister misiniz? Bu keyfi Vietnam'da yaşayabilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Her an bir festival veya ritüele denk gelebilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    İnsan eliyle yapılmış ve uzaydan gözükebilen bu muhteşem eser Çin Seddi'ni de görebilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    İnstagramda gördüğünüz fotoğrafları canlı canlı yakından görme şansınız olacak.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    İster kadın olun ister erkek Uzakdoğu'da karanlık çökse de arka sokakları keşfediyor da olsanız hiç korkmayın.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    İster snorkelling ister diving yapın Uzakdoğu'da sualtı bambaşka bir deneyim vaat ediyor.
  • 19

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    James Bond filmine ev sahipliği yapan adayı keşfetmek için işte bu otantik balıkçı kayıklarını kullanacaksınız.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Japonya'da doğa, tarih, kültür, nezaket ve leziz yiyecekler... Hepsini bir arada bulabilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Kanguruları belki de ilk defa doğal ortamında göreceksiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Maskelerle tabii ki soyguna gitmiyorlar. Uzakdoğu'da yoğun nem olması sebebiyle motorcuların konfor için aldığı bir önlem sadece.
  • 23

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Bu güzel ülkelerde, motorsiklet ve bisiklet trafiği denen bir şey var.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Otantizm ve Uzakdoğu'nun ambiyansı ile gezmek paha biçilemez bir seyahat deneyimi.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Özellikle elektronik konusunda dünyanın en uygun alışverişini Hong Kong, Singapur veya Tayland'da yapacaksınız.
  • 26

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Sidney Opera Binası'nda keyifli bir opera seyretmeye ne dersiniz?
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Sıra dışı kendine özgü tahta mimari yapılar Kore'de sizleri büyüleyecek.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Sokakta sebze meyve satanlardan mutlaka alışveriş yapmalısınız. Özellikle meyveleri son derece leziz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Son derece modern ve kaliteli bir hizmet anlayışına sahip muhteşem tesislerde konaklayabilirsiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Tayland'ın kuzeyinde değişik kültürlerle buluşacaksınız.
  • 31

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'da Endonezya'dan Vietnam'a birçok ülkede bu manzara ile karşılaşırsınız. Bizim için ne kadar da şaşırtıcı değil mi?
  • 32

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'da sadece kültür sanat ve farklı yaşam tarzlarını keşfetmeyecek, lunapark gibi bildiğimiz etkinliklere de katılabileceksiniz.
  • 33

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'da son derece modern ulaşım araçları ile seyahat edersiniz.
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    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'da şehir yaşamından bir yansıma...
  • 35

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'da trafikten kaçmak ve şehri daha hızlı keşfedebilmek ve bunun karşılığında da çok düşük ücret ödemek isterseniz tuk-tuklar tam da size göre.
  • 36

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'nun damak çatlatan lezzetleri var. Tabii denemeye cesaret ederseniz...
  • 37

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'nun geleneksel kıyafetleri ve zerafeti seyahatinize farklı bir ambiyans katar.
  • 38

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'nun hemen her ülkesinde gece uzun yaşanır ve şehirler sabahın ilk ışıklarına kadar hareketlidirler.
  • 39

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'ya geldiyseniz hiç çekinmeden sokak lezzetlerini deneyin, çok şaşıracaksınız.
  • 40

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'nun misafirperverliği ve güleryüzünü daha uçağa biner binmez yaşarsınız. Singapur Havayolları'nın 31 Mart'a kadar sürecek kampanyasını kaçırmayın. 579 USD'den itibaren Uzakdoğu'yu keşfedebilirsiniz.
  • 41

    uzakdoğu, tayland, vietnam, filipinler, japonya, çin, güneykore
    Uzakdoğu'ya yapacağınız uçak yolculuğu ortalama 9 ila 14 saat arası süreceğinden, Business Class seyahat edilmesi halinde daha konforlu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.
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