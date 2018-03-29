Uzakdoğu'da mistik bir dünya (Uzakdoğu'da gezilecek yerler)
Dünyanın en tanınan mutfağı, günün her saati dolup taşan sokakları, asla ışıksız kalmayan caddeleri ve felsefi öğretileriyle tüm dünyaya ün salmış bir coğrafya; Uzakdoğu…
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1Akşamları hava karardığında da Uzakdoğu'da güvenle dolaşabilirsiniz.
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2Avustralya'ya gelirseniz Koala'lara da misafir olabilirsiniz.
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3Bali, Langkawi, Penang, Phuket, Khao Lak, Cebu gibi birçok dünyaca ünlü tropik destinasyona da gidebilirsiniz.
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4Bembeyaz pudra kıvamında plajlarda denize girebilirsiniz.
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5Bu graffiti ile instagramda paylaşım yapmaya ne dersiniz?
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Burasını merak ettiniz değil mi? Burası Uzakdoğu'nun en modern, en temiz ve aynı zamanda kültür zengini bir ülkesi güzeller güzeli Singapur
AYNI ZAMANDA SİNGAPUR'UN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
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7Denemekten korkmayın, Çin'in leziz tatlılarını denediğinize memnun olacaksınız.
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8Eğer fotoğrafa meraklıysanız, tripodunuzu ve ND filtrelerinizi mutlaka yanınıza almalısınız.
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9Farklı dinlerden, inanışlardan insanlarla karşılaşırsınız.
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10Gerek Tayland gerek Avustralya gerekse Filipinler veya Endonezya'da sualtında bu gibi görsellerle sıkça karşılaşacaksınız.
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11Graffiti'ler şehirlere ciddi anlamda karakter kazandırıyor.
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13Gün doğumunda çeltik tarlalarına giderek doğada sıra dışı bir tecrübe yaşamak ister misiniz? Bu keyfi Vietnam'da yaşayabilirsiniz.
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14Her an bir festival veya ritüele denk gelebilirsiniz.
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15İnsan eliyle yapılmış ve uzaydan gözükebilen bu muhteşem eser Çin Seddi'ni de görebilirsiniz.
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16İnstagramda gördüğünüz fotoğrafları canlı canlı yakından görme şansınız olacak.
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17İster kadın olun ister erkek Uzakdoğu'da karanlık çökse de arka sokakları keşfediyor da olsanız hiç korkmayın.
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18İster snorkelling ister diving yapın Uzakdoğu'da sualtı bambaşka bir deneyim vaat ediyor.
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19James Bond filmine ev sahipliği yapan adayı keşfetmek için işte bu otantik balıkçı kayıklarını kullanacaksınız.
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20Japonya'da doğa, tarih, kültür, nezaket ve leziz yiyecekler... Hepsini bir arada bulabilirsiniz.
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21Kanguruları belki de ilk defa doğal ortamında göreceksiniz.
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22Maskelerle tabii ki soyguna gitmiyorlar. Uzakdoğu'da yoğun nem olması sebebiyle motorcuların konfor için aldığı bir önlem sadece.
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23Bu güzel ülkelerde, motorsiklet ve bisiklet trafiği denen bir şey var.
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24Otantizm ve Uzakdoğu'nun ambiyansı ile gezmek paha biçilemez bir seyahat deneyimi.
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25Özellikle elektronik konusunda dünyanın en uygun alışverişini Hong Kong, Singapur veya Tayland'da yapacaksınız.
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26Sidney Opera Binası'nda keyifli bir opera seyretmeye ne dersiniz?
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27Sıra dışı kendine özgü tahta mimari yapılar Kore'de sizleri büyüleyecek.
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28Sokakta sebze meyve satanlardan mutlaka alışveriş yapmalısınız. Özellikle meyveleri son derece leziz.
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29Son derece modern ve kaliteli bir hizmet anlayışına sahip muhteşem tesislerde konaklayabilirsiniz.
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30Tayland'ın kuzeyinde değişik kültürlerle buluşacaksınız.
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31Uzakdoğu'da Endonezya'dan Vietnam'a birçok ülkede bu manzara ile karşılaşırsınız. Bizim için ne kadar da şaşırtıcı değil mi?
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32Uzakdoğu'da sadece kültür sanat ve farklı yaşam tarzlarını keşfetmeyecek, lunapark gibi bildiğimiz etkinliklere de katılabileceksiniz.
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33Uzakdoğu'da son derece modern ulaşım araçları ile seyahat edersiniz.
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34Uzakdoğu'da şehir yaşamından bir yansıma...
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35Uzakdoğu'da trafikten kaçmak ve şehri daha hızlı keşfedebilmek ve bunun karşılığında da çok düşük ücret ödemek isterseniz tuk-tuklar tam da size göre.
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36Uzakdoğu'nun damak çatlatan lezzetleri var. Tabii denemeye cesaret ederseniz...
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37Uzakdoğu'nun geleneksel kıyafetleri ve zerafeti seyahatinize farklı bir ambiyans katar.
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38Uzakdoğu'nun hemen her ülkesinde gece uzun yaşanır ve şehirler sabahın ilk ışıklarına kadar hareketlidirler.
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39Uzakdoğu'ya geldiyseniz hiç çekinmeden sokak lezzetlerini deneyin, çok şaşıracaksınız.
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40Uzakdoğu'nun misafirperverliği ve güleryüzünü daha uçağa biner binmez yaşarsınız. Singapur Havayolları'nın 31 Mart'a kadar sürecek kampanyasını kaçırmayın. 579 USD'den itibaren Uzakdoğu'yu keşfedebilirsiniz.
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41Uzakdoğu'ya yapacağınız uçak yolculuğu ortalama 9 ila 14 saat arası süreceğinden, Business Class seyahat edilmesi halinde daha konforlu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.