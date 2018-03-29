Uzakdoğu'da mistik bir dünya (Uzakdoğu'da gezilecek yerler)

1 Akşamları hava karardığında da Uzakdoğu'da güvenle dolaşabilirsiniz.

2 Avustralya'ya gelirseniz Koala'lara da misafir olabilirsiniz.

3 Bali, Langkawi, Penang, Phuket, Khao Lak, Cebu gibi birçok dünyaca ünlü tropik destinasyona da gidebilirsiniz.

4 Bembeyaz pudra kıvamında plajlarda denize girebilirsiniz.

5 Bu graffiti ile instagramda paylaşım yapmaya ne dersiniz?

6 Burasını merak ettiniz değil mi? Burası Uzakdoğu'nun en modern, en temiz ve aynı zamanda kültür zengini bir ülkesi güzeller güzeli Singapur AYNI ZAMANDA SİNGAPUR'UN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

7 Denemekten korkmayın, Çin'in leziz tatlılarını denediğinize memnun olacaksınız.

8 Eğer fotoğrafa meraklıysanız, tripodunuzu ve ND filtrelerinizi mutlaka yanınıza almalısınız.

9 Farklı dinlerden, inanışlardan insanlarla karşılaşırsınız.

10 Gerek Tayland gerek Avustralya gerekse Filipinler veya Endonezya'da sualtında bu gibi görsellerle sıkça karşılaşacaksınız.

11 Graffiti'ler şehirlere ciddi anlamda karakter kazandırıyor.

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13 Gün doğumunda çeltik tarlalarına giderek doğada sıra dışı bir tecrübe yaşamak ister misiniz? Bu keyfi Vietnam'da yaşayabilirsiniz.

14 Her an bir festival veya ritüele denk gelebilirsiniz.

15 İnsan eliyle yapılmış ve uzaydan gözükebilen bu muhteşem eser Çin Seddi'ni de görebilirsiniz.

16 İnstagramda gördüğünüz fotoğrafları canlı canlı yakından görme şansınız olacak.

17 İster kadın olun ister erkek Uzakdoğu'da karanlık çökse de arka sokakları keşfediyor da olsanız hiç korkmayın.

18 İster snorkelling ister diving yapın Uzakdoğu'da sualtı bambaşka bir deneyim vaat ediyor.

19 James Bond filmine ev sahipliği yapan adayı keşfetmek için işte bu otantik balıkçı kayıklarını kullanacaksınız.

20 Japonya'da doğa, tarih, kültür, nezaket ve leziz yiyecekler... Hepsini bir arada bulabilirsiniz.

21 Kanguruları belki de ilk defa doğal ortamında göreceksiniz.

22 Maskelerle tabii ki soyguna gitmiyorlar. Uzakdoğu'da yoğun nem olması sebebiyle motorcuların konfor için aldığı bir önlem sadece.

23 Bu güzel ülkelerde, motorsiklet ve bisiklet trafiği denen bir şey var.

24 Otantizm ve Uzakdoğu'nun ambiyansı ile gezmek paha biçilemez bir seyahat deneyimi.

25 Özellikle elektronik konusunda dünyanın en uygun alışverişini Hong Kong, Singapur veya Tayland'da yapacaksınız.

26 Sidney Opera Binası'nda keyifli bir opera seyretmeye ne dersiniz?

27 Sıra dışı kendine özgü tahta mimari yapılar Kore'de sizleri büyüleyecek.

28 Sokakta sebze meyve satanlardan mutlaka alışveriş yapmalısınız. Özellikle meyveleri son derece leziz.

29 Son derece modern ve kaliteli bir hizmet anlayışına sahip muhteşem tesislerde konaklayabilirsiniz.

30 Tayland'ın kuzeyinde değişik kültürlerle buluşacaksınız.

31 Uzakdoğu'da Endonezya'dan Vietnam'a birçok ülkede bu manzara ile karşılaşırsınız. Bizim için ne kadar da şaşırtıcı değil mi?

32 Uzakdoğu'da sadece kültür sanat ve farklı yaşam tarzlarını keşfetmeyecek, lunapark gibi bildiğimiz etkinliklere de katılabileceksiniz.

33 Uzakdoğu'da son derece modern ulaşım araçları ile seyahat edersiniz.

34 Uzakdoğu'da şehir yaşamından bir yansıma...

35 Uzakdoğu'da trafikten kaçmak ve şehri daha hızlı keşfedebilmek ve bunun karşılığında da çok düşük ücret ödemek isterseniz tuk-tuklar tam da size göre.

36 Uzakdoğu'nun damak çatlatan lezzetleri var. Tabii denemeye cesaret ederseniz...

37 Uzakdoğu'nun geleneksel kıyafetleri ve zerafeti seyahatinize farklı bir ambiyans katar.

38 Uzakdoğu'nun hemen her ülkesinde gece uzun yaşanır ve şehirler sabahın ilk ışıklarına kadar hareketlidirler.

39 Uzakdoğu'ya geldiyseniz hiç çekinmeden sokak lezzetlerini deneyin, çok şaşıracaksınız.

40 Uzakdoğu'nun misafirperverliği ve güleryüzünü daha uçağa biner binmez yaşarsınız. Singapur Havayolları'nın 31 Mart'a kadar sürecek kampanyasını kaçırmayın. 579 USD'den itibaren Uzakdoğu'yu keşfedebilirsiniz.