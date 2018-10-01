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Uzaklarda bir yer: Küba (Küba rehberi)

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Keşif Tutkunu hesabı ile instagramda paylaşımlarda bulunan, 100'e yakın ülkeyi keşfetmiş Sarp Özkar, Küba'yı baştan başa dolaştı, izlenimlerini NTV okurları için paylaştı...

  • 1

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    Amerikalılar döneminden kalma klasik otomobilleri kiralayabilir veya şoförlü şehir turuna da çıkabilirsiniz.
  • 2

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Amerikalıların döneminde Millet meydanı olarak bilinen devasa meydan, devrimin hemen ardından Devrim Meydanı olarak anılmaya başlanmıştır.
  • 3

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Batista'nın son bir şans olarak Che'ye karşı Santa Clara'ya gönderdiği bu tren devrimciler tarafından havaya uçurulunca, Batista çareyi ülkeden kaçmakta bulmuş.
  • 4

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Bir numaralı tarım ürünleri olan Şeker Kamışı, birçok yerde kahve istendiğinde kahvenin yanında servis ediliyor. Şekerli kahve sevenler kıtlama tarzı, bir kahveyi yudumluyor bir şeker kamışını emiyorlar.
  • 5

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Bisiklet ve motorsiklet hayatın birçok noktasında karşınıza çıkıyor.
  • 6

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Boks konusunda dünya şampiyonu olan Küba'da henüz MMA bir spor olarak kabul edilmiyor olsa da MMA ile uğraşan pek çok sporcu bulunuyor sporu .
  • 7

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Centro Havana semtinden bir görünüm...
  • 8

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Centro Havana'da yol üzerinde okey oynayan Kübalılar, Centro Havana'da fazlaca rastlayabileceğiniz bir görsel.
  • 9

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Centro Havana'dan bir görünüm.
  • 10

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Cienfuegos'un meydanı...
  • 11

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Dantel ve yerel elbise yapımı konusunda el işçiliği son derece başarılı.
  • 12

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Dünyanın en aromatik ve leziz mangolarından birini emin olun Küba'da yiyebilirsiniz.
  • 13

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Frido Kahlo'nun eşi Diego'nun tasarımı olan ve Küba'lı sanatçılar tarafından resmedilen bu sanat eseri Prehistoric adıyla sanılıyor ve dünyanın en büyük duvar resmi bu resmi Pinar del Rio'da gezebilirsiniz.
  • 14

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Havana Libre otelinin bulunduğu 23. Cadde olarak bilinen meşhur bölge. Şehirde internetin en güzel çektiği meydan burası.
  • 15

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Havana'da konakladığım Casa Particular'ın ev sahibi Bayan Flora psikiyatrist ve eşi de telekom uzmanı. Kazancın daha iyi olması nedeniyle ev pansiyonculuğu yapmaya karar vermişler.
  • 16

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    Havana'nın en güzel semti Centro Havana. Burayı gezerken otantik Küba'yı çok daha iyi özümseyebiliyorsunuz.
  • 17

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Havana'nın Vedado ilçesindeki konakladığım Casa Particular'ın pianosu bile vardı.
  • 18

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Hediye olarak el emeği göz nuru bir elbise, masa örtüsü, yatak takımı satın alabilirsiniz.
  • 19

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Hediyelik düşünenler hasır şapkalar da güzel bir seçenek...
  • 20

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    İster yol üzerindeki bir duraklama tesisi, isterseniz şehirlerin hemen her yerinde müzik 24 saat Küba'da aralıksız devam eder.
  • 21

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    İşte burası da Havana-Vinales yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinden görebileceğiniz, ülkenin en yüksek viyadüğü.
  • 22

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Kapısında Satranç taşları gördünüz mü dalın hemen içeri, ülkenin birçok yerinde sosyalleşmek için odacıklar şeklinde satranç oynanan klüpler bulunuyor.
  • 23

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba halkı her ne kadar maddi imkansızlık içinde bulunsalar da, her evin önünde bunun gibi 4-5 sallanır sandalye görürsünüz. Bu sandalyelerin olmadığı ev yoktur diyebiliriz.
  • 24

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'da bir bakkal, maalesef satın alınabilecek sabun dahil her ürün belli adetlerde bulunuyor, Süpermarketlerde de her an herşeyi bulma şansınız olamıyor ancak bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz.
  • 25

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'da bir berber...
  • 26

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    Küba'da Casa Particular olarak bilinen ev konaklamasını kesinlikle tavsiye ederiz. Ev sahipleri sayesinde halkı daha iyi tanıyabilir, günlük yaşamlarına böylelikle misafir olursunuz.
  • 27

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'da denize girecekseniz, bermbeyaz pudra kıvamlı mercan sahili ile Havana'ya sadece 2 saat uzaklıkta bulunan Varadero'yu tercih etmelisiniz.
  • 28

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    Küba'da en ucuz taksiye binmenin yolu bu bisiklet taksilerden geçer.
  • 29

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    Küba'da ev konaklaması gerçekten de otel konforunu aratmıyor. Hatta otellerde tadilat çok sık yapılmadığından, turistler evlerde kalmaktan daha fazla memnuniyet duyuyorlar.
  • 30

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    Küba'da ev konaklaması yaparken kahvaltınızda sadece sizin tercihleriniz, bir gece önceden sipariş ettiğiniz şekilde ve tam da istediğiniz saatte hazır ediliyor.
  • 31

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    Küba'da her an karşınıza beklemediğiniz sıra dışı bir manzara çıkabilir.
  • 32

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    Küba'da kahve son derece popüler, her ne kadar dünya genelinde ünlenmiş olmasalar da, Küba kahvesinin son derece kaliteli olduğunu söyleyebiliriz.
  • 33

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    Küba'da rehberlik söz konusu olduğunda, 8 senedir Küba'da yaşayan Ece Ayaydın'a ayrı bir parantez açmak gerekir. Yerel bir Küba'lı gibi farklı bir pencereden bu güzel ülkeyi keşfetmek isteyenlere tavsiyemdir.
  • 34

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'da sokakları arşınlarken yorulursanız, bir müzisyenin karşısına oturun, soluklanırken latin ezgileri ile kendinizi daha fazla Küba'da hissedeceksiniz.
  • 35

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'da sporcular son derece başarılılar ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle marangoz atölyesi veya park gibi mekanlarda çalışmalarını yapıyorlar.
  • 36

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'dan hediyelik ne alınabilir derseniz, sanatçıları son derece başarılı, kesinlikle tablo almak güzel bir seçenektir.
  • 37

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'nın olmazsa olmaz en güzel şehirlerinden olan Trinidad'ı ziyaret ettiğinizde, müzesine mutlaka giderek, kulenin en tepesine tırmanın ve Trinidad panoramasını soluksuz izleyin.
  • 38

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'nın yerel para birimi CUC. 2 çeşit paraları var, biri daha çok turistlerin kullandığı CUC ve diğeri halkın maaş olarak aldığı Non Convertible (Değiştirilemeyen) Peso... 1 CUC, 1 Euro yani yaklaşık olarak 7 TL.
  • 39

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'ya geldiyseniz, Havana'ya 3 saat kadar mesafedeki Cienfuegos'a mutlaka uğramalısınız, son derece keyifli ve güzel bir kasaba.
  • 40

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Küba'ya gelen Türk vatandaşları ilk iş olarak Atamızın Old Havana semtindeki büstünü ziyaret ediyorlar.
  • 41

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Pina Colada, Hindistan Cevizi ve Ananas suyunun, süt tozu ile karıştırılması, üzerinde bir miktar tarçın serpilmesi ile yapılıyor. En güzel Pina Colada ise Vinales'te yapılıyor.
  • 42

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Sadece magnet değil, özellikle deri üzerine yakarak çizilen sıra dışı bir deri poster alabilirsiniz, bir Küba plakası veya latin müzik aletlerini de satın alabilirsiniz.
  • 43

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Santa Clara'da Che'nin müzesi ve mozalesini ziyaret ettiğinizde, Küba devrimini daha iyi özümseyeceksiniz.
  • 44

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Seker Kamışı ile birlikte tarımda tütün önemli bir yer tutar Küba'da. Bir tütün işçisi tütünün nasıl toplandığı, damarlarından nasıl ayrıldığını, nasıl kesildiğini turistlere gösteriyor.
  • 45

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    Sonbahar ve kış dönemi Küba'yı ziyaret için en güzel zaman. Latin coğrafyası turlarında uzman Ejder Turizm 970 Avro'dan başlayan ve ev konaklaması da yapılan 9 günlük Küba programlarını THY'nin direkt uçuş ayrıcalığıyla gerçekleştiriyor.
  • 46

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    Taşlı Trinidad sokaklarını fayton taksilerle de dolaşma imkanı bulunuyor.
  • 47

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    Toprağına asla ilaç değmemiş nadir ülkelerden biri Küba. Küba'da soğan, sarımsak, Avokado, tatlı patates ve yer elmasının bir akrabası olan Yuca'yı mutlaka tadın.
  • 48

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    Trenin geçişini bekleyen atlı, motorsikltli ve bisikletli.
  • 49

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    Trinidad sokaklarından bir görünüm...
  • 50

    küba gezi rehberi, küba gezilecek yerler, havana, küba rehberi, küba'da nerede kalınır, küba konaklama yerleri
    Varadero'da otellerden günlük kullanım satın alarak herşey dahil yeme-içme imkanları, havuzu, plajı ve denizinden de faydalanabiliyorsunuz.
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