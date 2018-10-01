Uzaklarda bir yer: Küba (Küba rehberi)
ntv.com.tr
Keşif Tutkunu hesabı ile instagramda paylaşımlarda bulunan, 100'e yakın ülkeyi keşfetmiş Sarp Özkar, Küba'yı baştan başa dolaştı, izlenimlerini NTV okurları için paylaştı...
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1Amerikalılar döneminden kalma klasik otomobilleri kiralayabilir veya şoförlü şehir turuna da çıkabilirsiniz.
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2Amerikalıların döneminde Millet meydanı olarak bilinen devasa meydan, devrimin hemen ardından Devrim Meydanı olarak anılmaya başlanmıştır.
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3Batista'nın son bir şans olarak Che'ye karşı Santa Clara'ya gönderdiği bu tren devrimciler tarafından havaya uçurulunca, Batista çareyi ülkeden kaçmakta bulmuş.
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4Bir numaralı tarım ürünleri olan Şeker Kamışı, birçok yerde kahve istendiğinde kahvenin yanında servis ediliyor. Şekerli kahve sevenler kıtlama tarzı, bir kahveyi yudumluyor bir şeker kamışını emiyorlar.
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5Bisiklet ve motorsiklet hayatın birçok noktasında karşınıza çıkıyor.
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6Boks konusunda dünya şampiyonu olan Küba'da henüz MMA bir spor olarak kabul edilmiyor olsa da MMA ile uğraşan pek çok sporcu bulunuyor sporu .
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7Centro Havana semtinden bir görünüm...
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8Centro Havana'da yol üzerinde okey oynayan Kübalılar, Centro Havana'da fazlaca rastlayabileceğiniz bir görsel.
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9Centro Havana'dan bir görünüm.
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10Cienfuegos'un meydanı...
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11Dantel ve yerel elbise yapımı konusunda el işçiliği son derece başarılı.
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12Dünyanın en aromatik ve leziz mangolarından birini emin olun Küba'da yiyebilirsiniz.
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13Frido Kahlo'nun eşi Diego'nun tasarımı olan ve Küba'lı sanatçılar tarafından resmedilen bu sanat eseri Prehistoric adıyla sanılıyor ve dünyanın en büyük duvar resmi bu resmi Pinar del Rio'da gezebilirsiniz.
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14Havana Libre otelinin bulunduğu 23. Cadde olarak bilinen meşhur bölge. Şehirde internetin en güzel çektiği meydan burası.
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15Havana'da konakladığım Casa Particular'ın ev sahibi Bayan Flora psikiyatrist ve eşi de telekom uzmanı. Kazancın daha iyi olması nedeniyle ev pansiyonculuğu yapmaya karar vermişler.
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16Havana'nın en güzel semti Centro Havana. Burayı gezerken otantik Küba'yı çok daha iyi özümseyebiliyorsunuz.
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17Havana'nın Vedado ilçesindeki konakladığım Casa Particular'ın pianosu bile vardı.
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18Hediye olarak el emeği göz nuru bir elbise, masa örtüsü, yatak takımı satın alabilirsiniz.
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19Hediyelik düşünenler hasır şapkalar da güzel bir seçenek...
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20İster yol üzerindeki bir duraklama tesisi, isterseniz şehirlerin hemen her yerinde müzik 24 saat Küba'da aralıksız devam eder.
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21İşte burası da Havana-Vinales yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinden görebileceğiniz, ülkenin en yüksek viyadüğü.
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22Kapısında Satranç taşları gördünüz mü dalın hemen içeri, ülkenin birçok yerinde sosyalleşmek için odacıklar şeklinde satranç oynanan klüpler bulunuyor.
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23Küba halkı her ne kadar maddi imkansızlık içinde bulunsalar da, her evin önünde bunun gibi 4-5 sallanır sandalye görürsünüz. Bu sandalyelerin olmadığı ev yoktur diyebiliriz.
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24Küba'da bir bakkal, maalesef satın alınabilecek sabun dahil her ürün belli adetlerde bulunuyor, Süpermarketlerde de her an herşeyi bulma şansınız olamıyor ancak bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz.
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25Küba'da bir berber...
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26Küba'da Casa Particular olarak bilinen ev konaklamasını kesinlikle tavsiye ederiz. Ev sahipleri sayesinde halkı daha iyi tanıyabilir, günlük yaşamlarına böylelikle misafir olursunuz.
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27Küba'da denize girecekseniz, bermbeyaz pudra kıvamlı mercan sahili ile Havana'ya sadece 2 saat uzaklıkta bulunan Varadero'yu tercih etmelisiniz.
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28Küba'da en ucuz taksiye binmenin yolu bu bisiklet taksilerden geçer.
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29Küba'da ev konaklaması gerçekten de otel konforunu aratmıyor. Hatta otellerde tadilat çok sık yapılmadığından, turistler evlerde kalmaktan daha fazla memnuniyet duyuyorlar.
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30Küba'da ev konaklaması yaparken kahvaltınızda sadece sizin tercihleriniz, bir gece önceden sipariş ettiğiniz şekilde ve tam da istediğiniz saatte hazır ediliyor.
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31Küba'da her an karşınıza beklemediğiniz sıra dışı bir manzara çıkabilir.
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32Küba'da kahve son derece popüler, her ne kadar dünya genelinde ünlenmiş olmasalar da, Küba kahvesinin son derece kaliteli olduğunu söyleyebiliriz.
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33Küba'da rehberlik söz konusu olduğunda, 8 senedir Küba'da yaşayan Ece Ayaydın'a ayrı bir parantez açmak gerekir. Yerel bir Küba'lı gibi farklı bir pencereden bu güzel ülkeyi keşfetmek isteyenlere tavsiyemdir.
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34Küba'da sokakları arşınlarken yorulursanız, bir müzisyenin karşısına oturun, soluklanırken latin ezgileri ile kendinizi daha fazla Küba'da hissedeceksiniz.
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35Küba'da sporcular son derece başarılılar ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle marangoz atölyesi veya park gibi mekanlarda çalışmalarını yapıyorlar.
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36Küba'dan hediyelik ne alınabilir derseniz, sanatçıları son derece başarılı, kesinlikle tablo almak güzel bir seçenektir.
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37Küba'nın olmazsa olmaz en güzel şehirlerinden olan Trinidad'ı ziyaret ettiğinizde, müzesine mutlaka giderek, kulenin en tepesine tırmanın ve Trinidad panoramasını soluksuz izleyin.
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38Küba'nın yerel para birimi CUC. 2 çeşit paraları var, biri daha çok turistlerin kullandığı CUC ve diğeri halkın maaş olarak aldığı Non Convertible (Değiştirilemeyen) Peso... 1 CUC, 1 Euro yani yaklaşık olarak 7 TL.
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39Küba'ya geldiyseniz, Havana'ya 3 saat kadar mesafedeki Cienfuegos'a mutlaka uğramalısınız, son derece keyifli ve güzel bir kasaba.
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40Küba'ya gelen Türk vatandaşları ilk iş olarak Atamızın Old Havana semtindeki büstünü ziyaret ediyorlar.
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41Pina Colada, Hindistan Cevizi ve Ananas suyunun, süt tozu ile karıştırılması, üzerinde bir miktar tarçın serpilmesi ile yapılıyor. En güzel Pina Colada ise Vinales'te yapılıyor.
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42Sadece magnet değil, özellikle deri üzerine yakarak çizilen sıra dışı bir deri poster alabilirsiniz, bir Küba plakası veya latin müzik aletlerini de satın alabilirsiniz.
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43Santa Clara'da Che'nin müzesi ve mozalesini ziyaret ettiğinizde, Küba devrimini daha iyi özümseyeceksiniz.
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44Seker Kamışı ile birlikte tarımda tütün önemli bir yer tutar Küba'da. Bir tütün işçisi tütünün nasıl toplandığı, damarlarından nasıl ayrıldığını, nasıl kesildiğini turistlere gösteriyor.
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45Sonbahar ve kış dönemi Küba'yı ziyaret için en güzel zaman. Latin coğrafyası turlarında uzman Ejder Turizm 970 Avro'dan başlayan ve ev konaklaması da yapılan 9 günlük Küba programlarını THY'nin direkt uçuş ayrıcalığıyla gerçekleştiriyor.
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46Taşlı Trinidad sokaklarını fayton taksilerle de dolaşma imkanı bulunuyor.
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47Toprağına asla ilaç değmemiş nadir ülkelerden biri Küba. Küba'da soğan, sarımsak, Avokado, tatlı patates ve yer elmasının bir akrabası olan Yuca'yı mutlaka tadın.
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48Trenin geçişini bekleyen atlı, motorsikltli ve bisikletli.
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49Trinidad sokaklarından bir görünüm...
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50Varadero'da otellerden günlük kullanım satın alarak herşey dahil yeme-içme imkanları, havuzu, plajı ve denizinden de faydalanabiliyorsunuz.