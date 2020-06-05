Uzaydan Demre (NASA paylaştı)

SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon, 30 Mayıs Cumartesi günü uzaya fırlatıldı. Uzay aracı, fırlatmadan 19 saat sonra, kısa adı 'ISS' olan Uluslararası Uzay Üssü ile kenetlendi. Uzay üssünden yayımlanan ilk fotoğrafta, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova da yer aldı. Fotoğrafta Kekova Koyu, Gökkaya Koyu ve eski adıyla Simena Antik Kenti olan Kaleköy de yer aldı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yayımlanan fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaştı. Başkan Kocakaya paylaşımında, "Bu fotoğraf Demre için büyük bir onur. Bu fotoğrafta Demre'nin bulunması, fotoğrafta Demre yazması, Demre'nin uluslararası tanınırlığı için paha biçilmez bir zenginlik. Bu fotoğrafın dünyada 59 milyon izleyicisi olan bir dünya portalında yayımlanması, Demre turizmine büyük katkı sağlayacak. Çok mutluyuz" dedi.