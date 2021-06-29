Uzmanlar uyardı: Yaz tatiline çıkarken rehavete kapılmayın

"Bir sahilde herkes birbirinden uzak oturuyorsa en az 2-3 metrelik bir mesafe varsa açık havada maske takmaları gerekmeyebilir. İnsanlar tabii ki tatillerini yapacak. Etrafınızdaki bir kişi sizin tatilinizi zehir edebilir ya da siz bir başkasının tatilini zehir edebilirsiniz. O yüzden birbirimizi düşünerek, etrafımızdaki insanlara saygı göstererek davranmamız en doğrusu olacaktır"