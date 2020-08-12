Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm"

Van'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne kardeşi ve kuzeniyle birlikte tatile giden Züleyha Sona, Van Gölü’nde hızlı hareket eden sırtı zikzaklı bir cismi görüntüledi. Büyük korku ve heyecan yaşadığını, daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Ama gerçekten bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.

DHA 12.08.2020 - 15:56

Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 1
Tatil için kent merkezinden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ne giden Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezintiye çıktı.
Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 2
Bu sırada gölde bir hareketlilik oldu. Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı.
Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 3
Züleyha Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreliğine görüntülemeyi başardı.
Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 4
Sona, gördükleri cismin siyah renkte, sırtında zikzaklar olduğunu ve Van Gölü canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 5

"CANAVAR OLDUĞUNA İNANDIK"

Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 6

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. 

Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 7

Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.

Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 8

ARAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR

Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, "Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Ben çok şaşırdım.

Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 9
Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.
Van Gölü'nde canavar paniği: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" - 10

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