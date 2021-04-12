Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını

Van'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.04.2021 - 10:46

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 1

Van'da Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuştu.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 2

Her yıl binlerce kişinin geldiği, yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 3

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 4

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 5

İlkbaharda ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 6

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Akdamar Adası'nın havaların ısınmasıyla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adaya bugünlerde yoğun ilginin gösterildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 7

"Adamızdaki güzelliğin ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler gelmeye başladı. Herkesi bu güzelliği görmeye bekliyoruz. Adamızda güzel bir renk cümbüşü var. Mavinin, yeşilin, kahverenginin ve çiçeklerin değişik tonlarını ve bembeyaz kar örtüsünü bir karede görmek mümkün. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da finale kalan 2 fotoğraftan biri oldu. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. 'Van Gölü için atılacak bir oy, Türkiye için atılmış bir oydur.' Herkesi bu konuda destek olmaya çağırıyoruz"

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 8

Ziyaretçiler ise Akdamar Adası'nın en güzel dönemlerinden birine tanıklık ettiklerini, eşsiz görüntünün tadını çıkardıklarını ifade etti.

Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 9
Corona virüs tedbirleri kapsamında HES koduyla adaya alınan misafirler, Akdamar Adası’na herkesin uğraması gerektiğini söylediler.
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 10
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 11
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 12
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 13
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 14
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 15
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 16
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 17
Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını - 18

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