Van'da doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin bir kısmı buzla kaplandı.

Yarıyıl tatilin fırsat bilen birçok vatandaş ve fotoğraf tutkunu da doğa harikası şelalenin eşsiz manzarasını gör görmek için geldi.

Diyarbakır'dan her sene Van'a gelerek bölgeyi gezdiğini belirten Mehmet Kılıçoğlu, özellikle Muradiye Şelalesi'nin buzla kaplı görüntüsünü görmek için bu mevsimi tercih ettiğini söyledi.

Fotoğraf tutkunu Aynur Aytin de donan şelalenin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Burada adeta kartpostallık görüntüler elde ettik. Şelalenin donmuş hali bizi ve çevreden gelen misafirleri büyüledi" dedi.