Van'da Muradiye Şelalesi ve çevresi yenileniyor (Van gezilecek yerler)

Yücel, projenin içeriğinde tam donanımlı bir tesis olduğunu belirterek, "Projemizi Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirdik. Bu anlamda doğayla da çok uyumlu bir proje. Var olan ağaçlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Turistlerin gelip gece konaklayacağı kamp alanı yapıyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik bu projenin içerisinde yer alıyor. Halkımız memnuniyetlerini belirtiyor. İnşallah proje bittiğinde bu memnuniyetleri daha da artacak" dedi.