Van'da sporcular karda "atlı snowboard" yaptı

Kenti yeniliklerin ve ilklerin merkezi yapmak istediklerini anlatan Say, şunları kaydetti:



"Edremit ve Van Gölü havzası doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer. Özellikle kış turizmine dikkat çekmek anlamında arkadaşlarımızla atlı snowboard etkinliği yaptık. Çok sıra dışı ve güzel bir etkinlik oldu. Kış olsa bile halkımızı gölden faydalandırabileceğimiz tekne turları, Van Gölü'nün Şamran Kanalı ile buluştuğu seyir terasları gibi birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Kışı yazla bir bütün hale getirmeye çalışıyoruz. Salgının yavaş yavaş etkisinin azaldığı bu yıl iç ve dış turizmin ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda her mevsim bölgeye dikkat çekmek, turizmle, güzel çalışmalarla öne çıkmasını istiyoruz."