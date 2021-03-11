Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak

Tokat'ta, 'Kont Drakula' olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad Dracul'un 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu ileri sürülen tarihi Tokat Kalesi, gizemli yönleri ile dikkat çekiyor. Turizmciler, merak uyandıran kaleye turlar düzenlemek için restorasyonun tamamlanmasını bekliyor.

DHA 11.03.2021 - 11:22

Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 1

Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgün olarak yaşadığı öne sürülen kale, hala gizemini koruyor.

BURAM BURAM TARİH KOKAN ŞEHİR: TOKAT

Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 2
Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte suya rastlanılması sonucu çalışmalar durduruldu. Turizmciler, kaledeki çalışmaların hızlandırılmasını ve ziyarete kazandırılmasını bekliyor.
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 3

"KAZIKLI VOYVODA BURAYA SÜRGÜNE GÖNDERİLMİŞ"

Tokat Kalesi'nin gizemini koruduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat Temsilcisi Yavuz Özseven, "Kont Drakula olarak bilinen 3'üncü Vlad, bugünkü Romanya, o zamanki Osmanlı'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Drakula, o zamanlar Edirne'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü; ancak Fatih, tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlar. Fatih, Kazıklı Voyvoda'yı zorunlu olarak sürgüne Tokat'a göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat'taki yaşam süresi 4 yıl kadardır" dedi.
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 4

"TURLAR İÇİN RESTORASYONU BEKLİYORUZ"

Tokat Kalesi'nin ülke ve kent turizmi açısından çok önemli yere sahip olduğunu söyleyen Özseven, "Tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak ve turizme katkı sağlayacak kalemizin restorasyon çalışmaları günümüzde devam etmektedir. Burada çalışmaların başlatılması ve yürütülmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerek ülke içinde gerekse yurt dışındaki meslektaşlarımız kalenin restorasyonunun bitirilmesini ilgi ile beklemektedir. Buraya yapılacak olan destinasyon çalışmaları koronavirüsten dolayı her ne kadar aksaklığa uğrasa da zamanı geldiğinde planlamalar hayata geçirilecektir. Turizm alanında birçok projesi olan ilimiz kaledeki çalışmaların bitirilmesiyle Tokat, turizm cenneti olacak" diye konuştu.
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 5

KAZIKLI VOYVODA 

İrlandalı yazar Bram Stoker'in Vlad Tepes'in yaşam öyküsünden esinlenerek 1897'de yazdığı, film ve belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili ''Drakula'' adlı roman dünyada halen ilgi görüyor.

Romanya tarihinde ''ulusal kahraman'' diye nitelendirilen Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı. Eflak Prensi Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor.

Osmanlılara karşı 1461 yılında isyan başlatan Vlad Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi. Prens esir edildi.

Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 6
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 7
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 8
Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak - 9

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