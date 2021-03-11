Vlad Dracul'un esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak

DHA 11.03.2021 - 11:22
Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgün olarak yaşadığı öne sürülen kale, hala gizemini koruyor.
İrlandalı yazar Bram Stoker'in Vlad Tepes'in yaşam öyküsünden esinlenerek 1897'de yazdığı, film ve belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili ''Drakula'' adlı roman dünyada halen ilgi görüyor.
Romanya tarihinde ''ulusal kahraman'' diye nitelendirilen Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı. Eflak Prensi Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor.
Osmanlılara karşı 1461 yılında isyan başlatan Vlad Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi. Prens esir edildi.