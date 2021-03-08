Yaren Leylek ve Adem Amca, 10'uncu yılda da buluştu

DHA 08.03.2021 - 13:24
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl 10’ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10’ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı.
Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.
Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.