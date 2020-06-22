Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçede Kurucaova, Kesik, Altınboğa, Yeşiltepe, Orhaniye, Akifiye, Çokak, Çiğşar, Halbur başta olmak üzere rakım olarak yüksek olan birçok mahallede yayla olduğunu söyledi. Havaların ısınmasıyla başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Osmaniye, Mersin gibi çevre illerde oturanların yaz mevsimini yaylalarda geçirdiğini belirten Doğan, "Gelmelerinden memnunuz yalnız bizim yerleşik nüfusumuz 35 bin ve ödeneğimiz de buna göre geliyor. Yaz döneminde bu nüfus 100 bini buluyor.

Dolayısıyla yol konusunda, içme suyu, çevre temizliği ve çöp toplama konusunda bu 100 bin nüfus bizim kapasitemizi zorluyor ama biz elimizden geldiğince bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz döneminde buraya gelen misafirlerimizden ve hemşehrilerimizden ikametgahlarını da buraya getirmelerini rica ediyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bize destek vermiş olurlar ve bizim de hizmetimizi daha iyi sunma imkanımız olur" diye konuştu.