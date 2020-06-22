Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

DHA 22.06.2020 - 12:28
Yaylarıyla ünlü olan Andırın ilçesi, il merkezi başta olmak üzere Adana, Mersin, Osmaniye gibi kentlerdeki sıcaktan bunalanların yaz mevsiminde uğrak adresi oluyor.
1800 rakımı bulan yaylalara sahip ilçe, bugüne kadar sadece 1 kişide corona virüs tespit edilmesi dolayısıyla da tercih ediliyor.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçede Kurucaova, Kesik, Altınboğa, Yeşiltepe, Orhaniye, Akifiye, Çokak, Çiğşar, Halbur başta olmak üzere rakım olarak yüksek olan birçok mahallede yayla olduğunu söyledi. Havaların ısınmasıyla başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Osmaniye, Mersin gibi çevre illerde oturanların yaz mevsimini yaylalarda geçirdiğini belirten Doğan, "Gelmelerinden memnunuz yalnız bizim yerleşik nüfusumuz 35 bin ve ödeneğimiz de buna göre geliyor. Yaz döneminde bu nüfus 100 bini buluyor.
Sıcak kentlerden yaylaya gelerek, tatil yapanlar ise serin havanın keyfini çıkarıyor. Günlerini yürüyüş ve bahçe işleriyle geçiren yaylacıların büyük bölümü emeklilerden oluşuyor.
Yaz mevsimini Akifiye Yaylası'nda geçirecek olan Hanifi Salan da yayla havasının başka olduğunu vurgulayarak, "Yayla sezonu açıldı ve Akifiye Yaylası'nın 500 olan nüfusu 5 bin oluyor. Havası, suyu bakımından çok süper bir yer. Yaylada günlerimiz bahçede çalışarak, yürüyüş yaparak, pınarlara gidip piknik yaparak geçiyor" diye konuştu.