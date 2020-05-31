Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor.
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Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 08:44
Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor.
Kadınlar otlu peynirde kullandıkları otları bu yaylalardan topluyor.
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