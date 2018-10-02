Yaz tatilinde en çok nereler tercih edildi?

'Tanrı sevdiği kullarını Datça'ya gönderirmiş.' derler ya işte tam da öyle. Burada yaşasam ömrüm uzar dedirten bir yer Datça. Can Yücel'in de hayatının son anına kadar yaşamayı tercih ettiği Datça, ne kadar kalabalık olursa sanki o kalabalıktan eser yokmuşçasına hissettirir insana. Eski Datça'sı, yeni Datça'sı, Knidos Antik Kenti, denizi ve doğasıyla huzur bulmaya gelenlerin adresi oldu bu yaz Datça.