Yeraltında harikalar diyarı: Reed Flute Mağarası

Yeraltının ne kadar gizemli olduğuna bizi inandıracak bir şey varsa, o da kesinlikle dünyanın en etkileyici mağaralarından biri olan 180 milyon yaşındaki Reed Flute Mağarası.
Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Reed Flute Mağarası (Kamış Flütü Mağarası), 1940’ta II.Dünya Savaşı döneminde, kaçak mültecileri arayan Japon birlikleri tarafından keşfedilmiş.
Bununla birlikte 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya ilk sığınanlar belli ki mülteciler olmamış. Reed Flute, aslında yolu buraya düşen bölgenin yerlileri için her zaman bir çekim kaynağı olmuş.
Öyle ki mağarada MS 792’den, yani Tang Hanedanlığı zamanından kalma, günümüz graffitilerini andıran 70’e yakın kitabe bulunuyor.
Bir sanatçının elinden çıkmış gibi görünen Reed Flute Mağarası, günümüzde dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor.
İsmini mağaranın hemen girişinde bulunan ve aynı zamanda flüt yapımında kullanılan kırmızı sazlardan alan mağara, iç kısmında muhteşem görüntüler oluşturan rengarenk ışıklarla aydınlatılıyor.
Yolunuz Çin’e düşerse, etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız bu harikalar diyarını ziyaret etmeden dönmeyin.
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Kaynak: Brandlifemag.com