Yeraltında harikalar diyarı: Reed Flute Mağarası

Ayaklarınızın altından yeryüzüne selam veren, masal diyarlarından fırlamış gibi görünen Reed Flute Mağarası’nın çekim gücüne kapılmamak imkansız.

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Yeraltının ne kadar gizemli olduğuna bizi inandıracak bir şey varsa, o da kesinlikle dünyanın en etkileyici mağaralarından biri olan 180 milyon yaşındaki Reed Flute Mağarası.

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Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Reed Flute Mağarası (Kamış Flütü Mağarası), 1940’ta II.Dünya Savaşı döneminde, kaçak mültecileri arayan Japon birlikleri tarafından keşfedilmiş.

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Bununla birlikte 250 metre uzunluğundaki bu mağaraya ilk sığınanlar belli ki mülteciler olmamış. Reed Flute, aslında yolu buraya düşen bölgenin yerlileri için her zaman bir çekim kaynağı olmuş.

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Öyle ki mağarada MS 792’den, yani Tang Hanedanlığı zamanından kalma, günümüz graffitilerini andıran 70’e yakın kitabe bulunuyor.

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Bir sanatçının elinden çıkmış gibi görünen Reed Flute Mağarası, günümüzde dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor.

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İsmini mağaranın hemen girişinde bulunan ve aynı zamanda flüt yapımında kullanılan kırmızı sazlardan alan mağara, iç kısmında muhteşem görüntüler oluşturan rengarenk ışıklarla aydınlatılıyor.

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Yolunuz Çin’e düşerse, etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız bu harikalar diyarını ziyaret etmeden dönmeyin.

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Açıklama

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Kaynak: Brandlifemag.com

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