Yeraltından gelen mucize: Dünyanın en ünlü kaplıcaları

Huanglong Milli Parkı, Çin

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kendine bir yer bulmuş olan ve ‘Dünyadaki Periler Alemi’ olarak da adlandırılan Huanglong Vadisi travertenli kaplıcalarıyla olduğu kadar panda popülasyonu ve zirveleri karla kaplı dağlarıyla biliniyor. Tepesinde antik bir Budist tapınağın yer aldığı travertenler ise 3,5 kilometre boyunca uzanıyor. Suya girilmese de travertenlerin manzarasını yukarıdan ya da kısa bir teleferik yolculuğu ile izlemek çok hoş bir deneyim.