Yeraltından gelen mucize: Dünyanın en ünlü kaplıcaları

ntv.com.tr 28.10.2019 - 11:01
Japonya ‘onsen’, yani doğal kaplıcalar bakımından zengin bir ülke. En güzellerinden biri ise Kyushu adasında bulunan Kurakowa. Burada ister konaklayabilir, ister günübirlik bir girişe 24 adet doğal banyodan üçüne erişebilirsiniz. Mağaraların içinde bulunan, etrafı bambularla çevrili ya da karla kaplı yamaçların yanı başında yer alan havuzlar gibi çeşit çeşit seçeneğiniz olacak.
Belki de dünya üzerindeki kaplıcalardan en ünlüsü İzlanda’daki Blue Lagoon. Bunu da üzeri bir buhar katmanıyla örtülü sularının buz mavisi rengine borçlu. Blue Lagoon’un jeotermal sularında yüzmenin keyfine varmak için rezervasyon yaptırmanız gereliyor. Yeryüzünün neredeyse 2 km altından gelen sular yukarı doğru yükselirken içine çakmaktaşı, yosun ve çeşitli mineraller karışıyor. Bu da lagünün sularının iyileştirici bir etkiye ve canlı mavi renge sahip olmasını sağlıyor.
Etrafı bereketli tropik ormanlarla çevrili Banjar kaplıcaları Endonezya’nın Bali eyaletinde bulunuyor. Banjar köyünün tepelerinde yer alan bu kaplıcanın suları taştan oyulmuş ejderha heykellerinin ağzından bir havuza dökülüyor. Havuzun beyazımsı suyu yerlilerce kutsal sayılıyor. Burada mistik bir kaplıca deneyimi yaşamanız garanti…
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kendine bir yer bulmuş olan ve ‘Dünyadaki Periler Alemi’ olarak da adlandırılan Huanglong Vadisi travertenli kaplıcalarıyla olduğu kadar panda popülasyonu ve zirveleri karla kaplı dağlarıyla biliniyor. Tepesinde antik bir Budist tapınağın yer aldığı travertenler ise 3,5 kilometre boyunca uzanıyor. Suya girilmese de travertenlerin manzarasını yukarıdan ya da kısa bir teleferik yolculuğu ile izlemek çok hoş bir deneyim.
Mulino Şelaleleri ve Terme di Saturnia termal spa merkezi, Güney Toskana’da ziyaret edebileceğiniz popüler bir nokta, üstelik ücretsiz. Küçük havuzlar oluşturan travertenlerinin 37 derece sıcaklıktaki suyunun cilt problemlerinden bademciğe kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor.
112 metrelik çapıyla Grand Prismatic Spring, ABD’nin ünlü Yellowstone Milli Parkı’ndaki en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük doğal kaplıcası. Sıcak, mineral zengini sularda oluşan bir bakteri nedeniyle suyunun rengi, yeşilden turuncuya doğru giden halkalarla göz alıcı bir palete sahip. Burada yüzmek mümkün değil ancak bu renkleri seyretmenin keyfi, buranın dünyaca ünlü bir kaplıca haline gelmesini sağlamış.