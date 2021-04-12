Yerden 200 metre yüksekliğe yapıldı, nefes kesecek

"ÇALTI KANYONU ÜZERİNE DOĞA HARİKASI BİR YER"

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Sivas Divriği ilçemiz bizim göz bebeğimiz sivil mimarisiyle, kültürel değerleriyle adeta Türkiye'nin en zengin ilçelerimizden birisidir. Divriği Ulu Cami Darüşşifası bunun tacı Mengüceklilere başkentlik yapmış bu güzide ilçemize ne yapsak azdır. Dolayısıyla bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek turizm enstrümanı olarak hem kültürel mirasımızı muhafaza edip hem de bu mirasımızı güzel bir şekilde gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda turizm potansiyelimizden faydalanmak istiyoruz.

Divriği Ulu Cami'nde çalışmalar devam ediyor. Sokak sağlıklaştırmaları sivil mimari örneklerin muhafazası devam ediyor. Bununla birlikte hakikaten buraya adeta bir cazibe merkezi yapacak ve daha artacak projelerimizden birisi de cam teras ve seyir yürüyüş alanları Çaltı kanyonu üzerine doğa harikası bir yer’’ şeklinde konuştu.